“Constructief samenwerken met partij van burgemeester lukt me niet meer”: Axel Ronse stopt als gemeenteraadslid in Kortrijk

N-VA-boegbeeld Axel Ronse (43) stopt als gemeenteraadslid in Kortrijk en neemt in diezelfde adem ook afscheid van de lokale politiek. Hij focust zich vanaf nu op zijn rol als fractieleider in de Kamer voor N-VA.

Ik stop als gemeenteraadslid.

Met die rake zin opent Axel Ronse zijn boodschap op zijn sociale media. “Het was een ontzettend moeilijke beslissing”, zegt hij. “Ik ben een gevoelsmens. Integriteit is voor mij het allerbelangrijkste. Dat voelde ik niet bij de partij die de burgemeester (Team Burgemeester Stad Kortrijk van Ruth Vandenberghe, red.) levert tijdens de voorbije onderhandelingen. Dat was menselijk ook een erg zware periode. Hoe hard ik ook probeer, ik kan dat niet van me afzetten.”

Gevoelsmens

En daarom neemt Ronse nu een drastische beslissing: hij houdt de Kortrijkse politiek voor bekeken. “Constructief samenwerken met hen lukt mij om die reden niet meer. Dat lukt onze N-VA-schepenen en mijn collega-gemeenteraadsleden wel. Ik vind trouwens dat ze dat fantastisch doen.”

“Het is echter niet fair naar hen toe, maar ook niet in het publiek belang als ik de historiek van de onderhandelingen niet kan lossen en tegelijk gemeenteraadslid ben. Gevoelsmens zijn heeft erg positieve kanten: mensen weten wat ze aan je hebben. Maar het heeft ook negatieve kanten. In dit geval is het de reden waarvoor ik afscheid neem van iets wat mij zeer dierbaar is.”

“Om alle kwalijke roddels te fnuiken: ik blijf in Kortrijk wonen”

De man blijft wel actief als bestuurslid van de Kortrijkse N-VA-afdeling, zegt hij. “Ik blijf de grootste fan van onze schepenen en blijf me op andere manieren honderd procent voor Kortrijk engageren. En om alle kwalijke roddels te fnuiken: ik blijf in Kortrijk wonen. Ik zal hier niet verder op ingaan, ook niet over de historiek van de onderhandelingen. Iedereen heeft zijn verhaal. Ik het mijne. Tijd dat nieuwe mensen van een wit blad kunnen vertrekken.”

Uitgebreide politieke loopbaan

Axel Ronse heeft er al een uitgebreide politieke carrière opzitten. In 2014 ging hij van start als kabinetsadviseur van N-VA-stichter Geert Bourgeois en van 2014 tot 2024 was hij ook aan de slag als Vlaams parlementslid. Van 2019 tot 2024 was hij schepen in Kortrijk.

Bij de federale verkiezingen van juni vorig jaar behaalde hij 13.323 voorkeurstemmen. Vandaag is hij fractieleider voor N-VA in de Kamer.