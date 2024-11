Cindy Vlaminck (Team 8670) is nieuw in de gemeenteraad van Koksijde: “Me toeleggen op sport en lokale economie”

Cindy Vlaminck (49) is de partner van Peter Vandenbulcke, met wie ze samen hun twee bakkerijen Kapelhof in Sint-Idesbald en Oostduinkerke uitbaat. Haar interesses gaan vooral naar sport, omgeving en natuur. “Ik vind het fantastisch dat ik na mijn eerste deelname al 915 stemmen kreeg, en als kersvers gemeenteraadslid aan de slag kan als tweede opvolger, aangezien Dirk Dawyndt niet zal zetelen. Ik wil de spreekbuis zijn voor zowel onze Team 8670-kiezers als de bewoners die bij ons te rade komen. Ik wil me graag toeleggen op dossiers rond sport en lokale economie. Ik sta te popelen om eraan te beginnen! Vanuit de oppositie zullen we sterk en constructief bijdragen aan het bestuur van onze gemeente.”