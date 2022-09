Cindy Verbrugge zetelt voortaan als onafhankelijk schepen in De Panne

Iets meer dan een jaar nadat De Panne in een politieke orkaan terechtkwam met een poging tot machtswissel beslist schepen Cindy Verbrugge (N-VA), van wie haar bevoegdheden intussen werden ontnomen, om zich voortaan als onafhankelijke schepen en raadslid te engageren.

Hoewel de gemoederen intussen bedaard zijn, laat de politieke rel nog steeds sporen na. Het lokaal bestuur probeert het vertrouwen van de Pannenaars terug te winnen en zich te focussen op het beleidsplan waarmee schepen Cindy Verbrugge zich niet kon verzoenen. Cindy wordt door de coalitie Het Plan B en ACT!E nog altijd beschouwd als de aanstoker van de ‘poging tot staatsgreep’. Ze hebben haar al haar schepenbevoegdheden ontnomen en willen niets liever dan haar ontslag, want volgens hen is zij een financieel blok aan hun been. De meningen achter de schermen, bij het personeel en de burgers, zijn verdeeld. Dat sterkte Cindy in het nemen van haar beslissing om zich voortaan als onafhankelijke politiek te engageren.

Cindy wil liever het verleden laten rusten, maar zich richten op de toekomst. “Politiek is voor de meeste burgers in onze gemeente een ver-van-mijn-bedshow”, reageert ze. “Ik merk dat het ongenoegen bij de burgers en het personeel over de bestuursploeg en de huidige gang van zaken groeit. Vaak krijg ik te horen dat ze blij zijn dat ik er nog zit als ‘mens onder de mensen’ met een warm hart voor de jeugd, onderwijs, cultuur, toerisme, communicatie, inspraak, transparantie… voor mensen! De huidige maatschappelijke en economische situatie hakt er ook bij de bevolking in onze gemeente zwaar in. Het is duidelijk dat de burger veel vragen heeft en de toekomst vaak met een bang hart tegemoet kijkt. Ik stel vast dat onze inwoners, ondernemers en verblijvers nood hebben aan een echt en onbevooroordeeld klankbord bij het bestuur, een objectief en neutraal luisterend oor, een persoon die oog heeft voor de man en vrouw in de straat, voor de ondernemers. De burgers stellen mij steeds meer de vraag om deze rol op te nemen.”

“Het Plan B en ACT!E zijn voor elk dossier in de gemeenteraad afhankelijk van de goodwill van een onafhankelijk lid uit de oppositie om een meerderheid te vinden”, vervolgt Cindy. “In se is er echter geen meerderheid. Goede kwalitatieve initiatieven die op maat zijn van ons lokaal bestuur, die bijgevolg betaalbaar zijn, én duurzaam en milieuvriendelijk, die ten goede komen aan en het welzijn bevorderen van zoveel mogelijk inwoners en verblijvers, die de toegankelijkheid in de ruime zin van het woord bevorderen, die van prioritair belang zijn,… zal ik steunen. In De Panne en Adinkerke ligt maar een heel beperkt aantal mensen echt wakker van het reilen en zeilen in de politiek. Onze inwoners liggen wel en steeds meer wakker over hun eigen zorgen, over de gevolgen van de crisis in hun eigen gezin en omgeving. Het belang van elke Adinkerkenaar en Pannenaar staat voor mij voorop bij de uitvoering van mijn ambt als schepen. In het belang van iedereen doe ik dit momenteel duidelijk best als onafhankelijke. Ik wens de afstand tussen de burger en mezelf (als schepen) zo klein mogelijk te maken en de bestaande drempels om naar mij toe te komen maximaal beperken. Ik wil de ‘schepen van en voor de burger’ zijn en over de partijen heen elke inwoner, ondernemer en verblijver blijven dienen. Dat is mijn opdracht, daarvoor werd ik verkozen, daarvoor blijf ik mij in de toekomst meer dan ooit engageren, daar geloof ik in. De Vlaamse gedachte, die ik van thuis uit meekreeg, zal ik altijd blijven koesteren en met een open vizier altijd en overal met mij meedragen. En ik houd eraan om iedereen oprecht te danken!”