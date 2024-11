Christel Verhaeghe (N-VA) is nieuw in de gemeenteraad van Wervik: “Ik kan geen bergen verzetten, maar wel luisteren”

Kapster Christel Verhaeghe uit Geluwe verliet Team 2030 en ging in zee met N-VA. Ze was goed voor 301 voorkeurstemmen. “De politiek was voor mij afgesloten”, klinkt het. “Nooit gedacht dat N-VA zoveel vertrouwen in mij had om me een mooi voorstel te doen. Wat ik met beide handen en veel respect aangenomen heb. Met veel goesting startte ik mijn nieuwe uitdaging en onze droom werd werkelijkheid. Ik vertelde al dat ik geen bergen kan verzetten en Wervik-Geluwe niet zal of kan veranderen, maar mijn doel is altijd geweest om te luisteren naar onze bevolking. Ik wil mijn steentje bijdragen en zal vooral proberen de nodige informatie op te slaan en dossiers of problemen samen zo goed mogelijk te behandelen.”