Chris Vannieuwenhuyze (Vlaams Belang) komt definitief in gemeenteraad Kortrijk

Chris Vannieuwenhuyze (72) uit Bissegem vervangt Jan Deweer voor Vlaams Belang in de gemeenteraad van Kortrijk. Chris trad eerder al op als vervanger tijdens de afwezigheid van gemeenteraadslid Liesbeth Vercaemst en komt nu dus definitief in de gemeenteraad van Kortrijk.

Chris is niet alleen een artistieke duizendpoot, ze houdt zich actief bezig met schilderen en keramiek. Zij is ook een grote dierenvriendin. Zo werd haar kat Pallieter door het stadsbestuur van Kortrijk uitgeroepen tot onderburgemeester van Kortrijk.

“In het dierenrijk geldt geen cordon sanitaire, dit in tegenstelling tot het mensdom”, lacht Chris Vannieuwenhuyze. Chris heeft ook een hart voor mensen: “Er moet meer aandacht gaan naar senioren in het Kortrijks beleid. Al te vaak stellen wij vast dat de feestelijkheden, megalomane projecten en het uiterlijk vertoon in de binnenstad in schril contrast staan met wat er zich achter vele voorgevels afspeelt. “

“Met het Vlaams Belang willen we meer aandacht besteden aan de gewone Kortrijkzanen en de Kortrijkzanen op leeftijd.”