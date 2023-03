Chris Vannieuwenhuyze is derde persoon die uit Vlaams Belang-fractie vertrekt in Kortrijk

Na Jacques Demeersseman (79) en Jan Deweer (76) neemt ook Chris Vannieuwenhuyze (73) ontslag bij de fractie Vlaams Belang in Kortrijk. Ze volgde sinds juli Jan Deweer op.

Op de gemeenteraad van 13 maart wordt het ontslag definitief en volgt de eedaflegging en installatie van Marc Cottenier. Hij is de derde opvolger op de lijst. De tweede opvolger, Kris Lignel, doet afstand van het mandaat als raadslid.

Kat Pallieter onderburgemeester

Chris Vannieuwenhuyze uit Bissegem is de derde persoon die uit de Vlaams Belang fractie vertrekt. Voor ze Jan Deweer vorig jaar verving als raadslid, trad ze eerder al op als vervanger tijdens de afwezigheid van gemeenteraadslid Liesbeth Vercaemst. Haar kat Pallieter werd door het stadsbestuur van Kortrijk uitgeroepen tot onderburgemeester van Kortrijk. Vannieuwenhuyze pleitte voor meer aandacht voor senioren in het Kortrijks beleid. Voorlopig is de reden van haar ontslag niet bekend.