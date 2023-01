Charlotte Castelein (Open VLD) aangesteld als opvolgster van Koksijdse CD&V-schepen Guido Decorte

Op de installatievergadering van de gemeenteraad in Koksijde legde Charlotte Castelein (Open VLD) de eed af als nieuwe schepen en opvolgster van Guido Decorte die eind december ontslag heeft genomen. Charlotte Castelein (42) draagt haar functie als gemeenteraadsvoorzitter over aan Julie Paelinck en neemt de bevoegdheden van de voormalige CD&V-schepen over.

Bij CD&V Koksijde schiet deze aanstelling wel in het verkeerde keelgat, want dat was niet de afspraak toen de partij in 2012 besliste om samen met Open VLD op de Lijst Burgemeester te staan. De uitdrukkelijke voorwaarde om samen deze coalitie te vormen was dat CD&V twee schepenen zou leveren om samen het beleid vorm te geven.

Burgemeester Vanden Bussche zorgde er echter voor dat zijn coalitie genoeg stemmen opleverde voor een kandidaat uit Open VLD-rangen: Charlotte Castelein. De voorgedragen kandidaten van CD&V werden hiermee aan de kant geschoven, hoewel deze zich tijdig hadden gepresenteerd.

Raadszittingen

Toch is iedereen het eens over de capaciteiten van Charlotte, die toch wel een stevige boterham aan bevoegdheden krijgt voorgeschoteld: personeel en organisatieontwikkeling, milieu en duurzame ontwikkeling, energie- en afvalbeleid, wonen, mobiliteit en openbaar vervoer, herziening ruimtelijk structuurplan, reconversie militair domein, erediensten, landbouw en platteland en Westhoekoverleg. Charlotte is al sinds 2007 onafgebroken raadslid, en de voorbije vier jaar leidde zij als voorzitter van de gemeenteraad de raadszittingen in goede banen. Zij draagt deze fakkel nu over aan Julie Paelinck (Open VLD), die raadslid is sinds 2019.