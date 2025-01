Centrumschool Kuurne kampt met verwarmingsproblemen: “Kijken voor structurele oplossing”

Tijdens de gemeenteraad van 22 januari bracht oppositiepartij Vooruit-Groen, via raadslid Annelies Vandenbussche, de aanhoudende problemen met de verwarming in de centrumschool van Kuurne ter sprake. Schepen van Kind en Jongeren Willem Vanwynsberghe (Burg+) erkende de problemen en sprak over mogelijke oplossingen voor de toekomst

Het is niet de eerste keer dat de verwarmingsinstallatie van de centrumschool in Kuurne voor kopzorgen zorgt, vooral in de winter. Problemen met het opstarten van de verwarming leiden tot onaangename omstandigheden in de school, en volgens Vandenbussche zijn de huidige noodoplossingen verre van ideaal.

“Als de verwarming niet werkt, wordt er warme lucht ingeblazen via een dieselgenerator. Dat is niet alleen inefficiënt, maar ook ongezond en duur,” stelde Vandenbussche tijdens de gemeenteraad. Ze benadrukte dat ook het deeltijds kunstonderwijs (DKO), dat hetzelfde gebouw gebruikt, soms lessen moet inkorten vanwege de kou.

Daarnaast vroeg ze zich af wie opdraait voor de huur van de tijdelijke installaties en de brandstofkosten. “Is er een kostenraming van wat er al aan deze noodoplossingen is uitgegeven? En wanneer kunnen we een duurzame oplossing verwachten?”

Reactie van de schepen

Schepen Willem Vanwynsberghe gaf toe dat de huidige verwarmingsinstallatie aan vervanging toe is. “Het probleem is niet nieuw. Vorige storingen waren te wijten aan slecht onderhoud,” legde hij uit. Volgens de schepen werd net voor de kerstvakantie opnieuw een probleem vastgesteld met de temperatuur in het gebouw. Als tijdelijke oplossing werden de stookketels vervangen, wat de goedkoopste oplossing was, maar daarbij moesten ook heteluchtblazers worden voorzien. Hij erkent dat een structurele oplossing nodig is.

“We hebben het engagement genomen om dit grondig te bekijken en een structurele oplossing te voorzien tegen het volgende stookseizoen,” aldus Vanwynsberghe. Hij liet weten dat er verschillende pistes op tafel liggen.