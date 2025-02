Célestine Vandeputte (N-VA) wil soms slechte staat straatnaamborden in Harelbeke aanpakken: “Geen detail, maar een veiligheidsprobleem”

Tijdens de gemeenteraad van 17 februari kaartte fractieleidster Célestine Vandeputte (N-VA) het probleem aan van de straatnaambordjes in de stad. Het onderwerp werd eerder al door voormalig gemeenteraadslid Brecht Vandeburie op de agenda geplaatst. Volgens Vandeputte zijn veel bordjes in erbarmelijke staat, wat voor praktische en zelfs veiligheidsproblemen zorgt.

Vandeputte benadrukte dat veel bordjes door ouderdom en vervaagde verf onleesbaar zijn geworden. “In bepaalde straten ontbreken bordjes of zijn ze slecht geplaatst, bijvoorbeeld te hoog of op een onlogische locatie zoals aan een woning, waardoor ze niet zichtbaar zijn voor weggebruikers. Sommige bordjes raakten beschadigd of scheef door aanrijdingen. Daarnaast schiet het snoeibeleid tekort, waardoor in sommige straten overwoekerende bomen en struiken ervoor zorgen dat bordjes nauwelijks zichtbaar zijn.”

Volgens Vandeputte is dit geen detail, maar “een concreet veiligheidsprobleem, vooral voor hulpdiensten zoals brandweer en ziekenwagens die soms van buiten Harelbeke moeten komen en snel hun weg moeten vinden.” Ze pleitte ervoor om gefaseerd te werken: eerst een inventaris opmaken van de huidige toestand en vervolgens de meest problematische borden vervangen.

Als voorbeeld haalde Vandeputte de recent vernieuwde bordjes met een witte, reflecterende achtergrond aan, zoals die in de Madeleine Duchi Laan. “Dit toont aan dat het mogelijk is en we moeten deze aanpak doortrekken naar de hele stad.” Veiligheid blijft volgens haar een kerntaak van de stad en daarom vroeg ze de burgemeester wanneer er actie zou worden ondernomen.

Reactie burgemeester

Burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze (team harelbeke) reageerde afwachtend. Hij gaf aan dat de stadsdiensten dit probleem wel melden, maar dat er geen proactieve actie wordt ondernomen en er momenteel geen structureel plan bestaat. Hij stelde dat problematische straatnaambordjes via Werkopdrachten gemeld kunnen worden en dat men zal opvolgen of ze effectief worden vervangen.