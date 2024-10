Céleste Vermeersch is nieuw in de gemeenteraad van Lo-Reninge: “Een gemeente waar jongeren meebeslissen”

Met haar 20 jaar is Céleste Vermeersch de jongste nieuwkomer in Team Dynamisch. Ze studeert orthopedagogie aan de hogeschool Vives in Kortrijk. Ze is bestuurslid bij KLJ Pollinkhove en lid van de Jeugdraad Lo-Reninge.

“Ik wil mij verder inzetten voor een gemeente waar iedereen, jong en oud, de kans krijgt om te groeien, te bloeien en bij te dragen aan een betere toekomst”, reageert het kersverse gemeenteraadslid. “Ik wil een gemeente waar jongeren meebeslissen. Een gemeente waar we trots zijn op onze lokale economie. Samen kiezen voor onze lokale producten, onze boeren en onze winkels. Een Lo-Reninge waar iedereen gelijke kansen krijgt!”