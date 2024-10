Cedric Geelhand De Merxem (Gemeentebelangen) is nieuw in de gemeenteraad van Heuvelland: “Ik wil echt een luisterend oor zijn voor de mensen”

Met 436 voorkeurstemmen is Cedric Geelhand de Merxem (43) met klank verkozen. “Ja, ik heb misschien wel mijn naam wat mee, maar dat is niet genoeg”, zegt hij. “Ik wil zelf mijn sporen verdienen in de lokale politiek en geleidelijk opbouwen. De ambitie om door te groeien is er, maar alles op zijn tijd. Ik heb al ervaring als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dat lag me wel, want ik ben een zorgzaam iemand, en die lijn zal ik doortrekken als gemeenteraadslid. Ik wil een luisterend oor zijn, maar ik wil me ook nog meer engageren in het plaatselijke verenigingsleven.” Cedric is vertegenwoordiger in sappenpersers. Samen met zijn vrouw Delfien Bruggeman en hun dochtertje Camille woont hij in Kemmel.