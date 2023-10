CD&VPLUS wil kinderboerderij weer op de agenda in Blankenberge

Verruimingspartij CD&VPLUS zet de kinderboerderij terug op de politieke agenda nu in de gemeenteraad besloten werd om jeugdherberg De Wullok definitief af te stoten in functie van een toekomstige verkaveling van de gronden. “De vraag hoe we jeugdtoerisme kunnen aantrekken in onze badstad, wordt zo opnieuw actueel. Voor ons blijft de realisatie van een kinderboerderij een must”, zegt lijsttrekker Sandy Buysschaert. “We voelen ook een groot enthousiasme bij de inwoners als we hen spreken over het project en we laten dit idee dus niet los. Meer zelfs, met Chris Vandousselaere hebben we een nieuwe kandidaat op onze verruimingslijst die al meerdere jaren ervaring heeft met zijn mobiele zorgboerderij De Weide Kijk. Die ervaring willen we graag inzetten.”

Maatschappelijk belang

“Ik zie bij mijn eigen kinderen hoeveel deugd het doet om dicht bij de natuur te zijn, hoe ze leren door ondervinding en door zelf op ontdekking te gaan. Het staat buiten kijf dat een kinderboerderij een sterke educatieve rol kan spelen voor onze eigen jeugd en voor het jeugdtoerisme in onze badstad. Ik denk hier bijvoorbeeld aan boerderijkampen, maar het concept kan in mijn ogen een bredere maatschappelijke rol spelen. Een voorbeeld hiervan is vrijwilligerswerk en sociale tewerkstelling”, zegt Vandousselaere, zelf actief als werkbegeleider bij vzw Kompas. “De bedoeling van mijn job is mensen nieuwe vaardigheden bij te brengen zodat ze terug door kunnen stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Hier kan ook een rol weggelegd zijn voor de kinderboerderij.”

Vandousselaere gelooft in de sociale, economische en ecologische rol die een kinderboerderij kan vervullen, en ziet er anderzijds ook een laagdrempelige ontmoetingsplaats in voor gezinnen. “De Zeven Torentjes en Hoeve Hangerijn in Brugge zijn hier mijns inziens prima voorbeelden van. Wie houdt er niet van om met het volledige gezin op zondagmiddag eens af te zakken naar de kinderboerderij? Ik ben ervan overtuigd dat dit een meerwaarde kan zijn voor onze stad”, klinkt het.