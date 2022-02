CD&V’er Koenraad De Ceuninck nieuwe burgemeester van Maldegem

Koenraad De Ceuninck heeft donderdag de eed afgelegd als nieuwe burgemeester van het Oost-Vlaamse Maldegem. De CD&V’er neemt met de steun van N-VA en Groen de sjerp over van Bart Van Hulle (Open VLD).

Achttien raadsleden gingen unaniem akkoord met zijn aanstelling. Al hadden op dat ogenblik leden van Open VLD en De Merlaan de gemeenteraadszitting verlaten.

Moeilijke samenwerking

In de Oost-Vlaamse gemeente was een motie van wantrouwen ingediend tegen burgemeester Bart Van Hulle. N-VA stapte uit de meerderheid en sprak van een moeilijke samenwerking met de Open VLD-burgemeester die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen nog 2.646 voorkeurstemmen had gehaald.

De motie maakte een einde aan het bestuur van Open VKD, N-VA en De Merlaan. Die eerste partij uitte donderdagavond haar ongenoegen over de houding van N-VA, die de machtswissel in gang gestoken zou hebben.

De Wever en Lachaert

Lokaal Open VLD-voorzitter Wim Swyngedouw spreekt van een “goed voorbereide actie” en verwijt de lokale N-VA-leden woordbreuk.

De verwijdering van de liberalen uit het bestuur maakt volgens Swyngedouw deel uit van een rekening die N-VA-voorzitter Bart De Wever nog wou vereffenen met Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert.