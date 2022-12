CD&V Zulte duidt Marc Devlieger aan als nieuwe fractievoorzitter

Marc Devlieger (67) uit Machelen is de nieuwe fractievoorzitter van CD&V Zulte. Hij neemt die taak over van Sally Cosijns (46) die op de vorige gemeenteraad geheel onverwacht haar afscheid uit de politiek aankondigde. Monique De Smet (70) neemt haar zitje in de gemeenteraad over. “Mijn stijl zal minder hevig zijn dan die van Sally maar als het nodig is dan kan ik ook stevig doorduwen.”

Het ontslag van Sally Cosijns kwam voor velen als een donderslag bij heldere hemel. Zij zetelde sinds 2006 in de gemeenteraad en was sinds 2019 fractievoorzitter. Op gemeenteraad van november nam ze op het einde van de zitting het woord en somde de redenen op waarom ze uit de politiek stapte.

Te veel energie

“In de kern kwam het erop neer dat het mij te veel energie kostte voor wat ik ervan terugkrijg”, zegt Sally.

“Ik ben nog steeds zeker dat ik de juiste beslissing genomen heb, ik heb geen spijt. Marc was een van de eersten aan wie ik vertelde over mijn beslissing en ik vroeg hem ook meteen of hij mij wou opvolgen.”

Politieke vader

Marc Devlieger is een oudgediende in de gemeenteraad, hij zetelt er al sinds 1989. In haar afscheidsspeech noemde Sally hem haar politieke vader. “Daar was ik erg door gecharmeerd”, zegt Marc.

“De beslissing over de opvolging is op die manier ook erg vlot verlopen, het is niet tot een interne verkiezing moeten komen en dat is beter zo. Ik ben gekozen voor mijn anciënniteit. Ik heb me altijd goed verdiept in de zaken van de gemeenteraad en zal dat ook blijven doen, al zal ik me nu extra specialiseren in het financiële.”

Meerjarenplan

“Op mijn eerste gemeenteraad als fractievoorzitter staan meteen enkele zware punten zoals de goedkeuring van een aanpassing aan het meerjarenplan. Dat brengt altijd wat stress met zich mee en we willen dat soort zaken nauw opvolgen, het gaat uiteindelijk om geld van de belastingbetaler. Ik heb vijf kinderen grootgebracht en moest thuis soms ook de vinger op de knip houden en alles goed bijhouden, ook overheidsfinanciën moeten als een goede huisvader behandeld worden.”

“Verder wil ik me inzetten voor wie het niet breed heeft maar net uit de boot valt voor onze sociale zekerheid en proberen om de kerk wat meer in het midden te houden wat de verdeling van subsidies over de deelgemeenten betreft. Want het moet gezegd worden: in Olsene en vooral Machelen is de laatste jaren minder geïnvesteerd.”

“Ik probeer een consensusfiguur te zijn, ik ben een echte tsjeef”

Qua stijl zal Marc het naar eigen zeggen iets rustiger aan doen dan zijn voorganger. “Ik heb veel respect voor de hevige en vaak emotionele stijl van Sally, maar ik ben een ander type. Al ben ik zeker niet bang om ook eens goed op het gaspedaal te duwen als dat nodig is. Ik probeer vooral niet de oppositie omwille van de oppositie te zijn maar een consensusfiguur, ik ben een echte tsjeef.”

“We gaan niet elk idee van de meerderheid op voorhand slecht vinden, als het goed is dan moeten we dat ook kunnen zeggen. Helaas heb ik soms het gevoel dat dat andersom niet altijd het geval is. Maar ik heb zowel privé als in de politiek veel ups en downs gekend en ik blijf positief en veerkrachtig.”

Comeback Monique De Smet

Marc neemt dan wel Sally’s taak over als fractievoorzitter, ook haar stoel in de gemeenteraad moet gevuld worden. Na vier jaar afwezigheid komt daarvoor Monique De Smet terug aan de ronde tafel. Met haar 70 lentes wordt ze tegelijk het nieuwste en het oudste gemeenteraadslid.

“Ik ben nochtans helemaal voor de verjonging”, zegt Monique. “Ik was al gemeenteraadslid van 2006 tot 2018 en ben penningmeester bij de partij. In mijn beroepsleven werkte ik in het bankwezen en ik kom uit een landbouwfamilie, het financiële en het landbouwbeleid zijn dus twee zaken die mij erg interesseren.”

“Ik had absoluut niet verwacht om nog gemeenteraadslid te worden, drie mensen boven mij in de lijst hebben geweigerd. Maar ik wil me zeker nog eens twee jaar inzetten voor de politiek. In 2024 stop ik wel sowieso. Ik voel me nog jong maar na de verkiezingen laat ik de beurt aan de jeugd.”