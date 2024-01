Cd&v Zuienkerke steunt Lijst Burgemeester: “Hard meedenken achter de schermen”

Cd&v Zuienkerke nam notie van de verschillende nieuwe politieke initiatieven, die in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen al gelanceerd werden. Zelf kiest het bestuur ervoor om in oktober opnieuw níet met een eigen lijst op te komen. “Maar we houden wel mee de vinger aan de pols van de Zuienkerkse kiezer”, zegt voorzitter Michaël Bossuyt.

Cd&v Zuienkerke zag een kleine twintig jaar geleden het levenslicht. Van bij de start werd er beslist om, in plaats van met een eigen lijst naar de kiezer te gaan, Lijst Burgemeester te steunen. “De personen die op de Lijst Burgemeester staan, hebben immers allemaal het profiel van cd&v”, verklaart stichtend voorzitter Michaël Bossuyt (83). “Stuk voor stuk zijn het vertegenwoordigers van het middenveld, die belangrijke banden hebben met het socio-culturele leven in de gemeente. Ze vertegenwoordigen sport- en jeugdverenigingen, organiseren cultuurevenementen… Ze zijn, in één woord, dichtbij.”

Eigen programma

Daardoor hebben de kandidaten volgens Michel Brusselle (81), landbouwer op rust, ook een belangrijk streepje voor. “In die zin dus dat ze veel inwoners persoonlijk kennen en gemakkelijk aanspreekbaar zijn. Daarnaast vind je op Lijst Burgemeester ook een aantal kandidaten die nauwe banden onderhouden met onze landbouwmilieus. De landbouw en aanverwante ondernemingen zijn voor onze gemeente economisch gezien van het grootste belang”, klinkt het. “Kort samengevat: met een afzonderlijke lijst naar de verkiezingen gaan, is voor ons niet opportuun”, zegt Michaël Bossuyt. “Onze cd&v-partijafdeling kan haar doelstellingen perfect verwezenlijken via de Lijst Burgemeester, die van onderuit, nabij en in overleg met lokale mensen het beleid van de gemeente uitbouwt. Daarom hebben we ook ons eigen programma dat we via de lijst Burgemeester pogen verwezenlijkt te zien. Partijhoofdkwartieren in andere steden en gemeenten moeten het leven van de inwoners van onze vier mooie deelgemeenten niet bepalen.” cd&v Zuienkerke komt op voor de lokale landbouwer, maar ook de kinderopvang is een speerpunt. “Daarnaast zijn we absoluut geen voorstander van verplichte fusies”, vult Bossuyt nog aan. “Als kleine gemeente dreigt Zuienkerke dan immers het vijfde wiel aan de wagen te worden, terwijl we best wel veel te bieden hebben. We hoeven ons zeker niet minderwaardig te voelen.”

Ruimte voor kritiek

Voormalig dorpsslager Herman Van Kerrebrouck (67) is medevoorzitter van de lokale cd&v-afdeling. “Ik heb mij als commerçant nooit echt over de plaatselijke politiek uitgesproken, want in een kleine dorpsgemeenschap ligt dat soms gevoelig”, zegt hij. Maar er is volgens Herman wel ruimte voor kritiek. “En met onze lokale partijafdeling denken we achter de schermen mee in moeilijke dossiers. Al dat zware landbouwverkeer dat dagelijks door Zuienkerke-dorp dendert, da’s écht een groot probleem.”

Dat er straks eindelijk nog eens echte verkiezingen zijn in de gemeente, is volgens voorzitter Michaël Bossuyt niet alleen een overwinning voor de lokale democratie. “Dat lijkt me ook gewoon goed nieuws voor de gemeenschap”, klinkt het. Bossuyt stond ook mee aan de wieg van de seniorenadviesraad in Zuienkerke en is gewezen provinciaal voorzitter van de cd&v-senioren. Zoon Wouter was in 2018 lijstduwer voor cd&v Brugge. “Ik heb zelf nooit actief op een lijst gestaan maar ben wel al 65 jaar – sinds mijn achttiende – cd&v-militant in hart en nieren. Overigens ben ik ook een tijdje ondervoorzitter van de Brugse afdeling geweest”, klinkt het.

Voor wie er nog aan twijfelde: cd&v Zuienkerke is dus géén slapende afdeling. “Jaarlijks organiseren we een drietal publieke activiteiten”, zegt Bossuyt. “En, nog belangrijker: we houden elke dag mee de vinger aan de pols in onze gemeente.”

Meter van de afdeling is Hilde Crevits, Vlaams minister van welzijn en viceminister-president van de Vlaamse regering. Op 24 januari is zij gastspreker op de nieuwjaarsreceptie van cd&v Zuienkerke, vanaf 19.30 uur in De Notelaar (Nieuwe Steenweg 96). Meer info bij voorzitter Michaël Bossuyt op het nummer 0475 87 48 60