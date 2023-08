CD&V wil opnieuw veiligheidscommissie en staat woensdag zitpenningen af: “Extra gemeenteraad zal imago schaden”

CD&V wil geen zitpenning voor de extra gemeenteraad volgende week woensdagavond en hoopt dat de andere fracties volgen. De twee oppositiepartijen Team 2030 en N-VA roepen de gemeenteraad samen. “CD&V distantieert zich van de organisatie van een gemeenteraad op deze manier”, aldus schepen Bercy Slegers. “Dossiers worden best fatsoenlijk en met kennis van zaken voorbereid.”

“Het uitbranden van een auto in de Briekhoekstraat is voor iedereen schrikken. Niet alleen voor de oppositie maar ook voor de meerderheid en alle inwoners van groot Wervik. Het onderzoek is in handen van de politie, het parket en de recherche. Wij laten de bevoegde instanties hun werk doen.”.

Heel lang geleden waren er van 2013 tot 2015 drie veiligheidcommissies. “Voor ons past dergelijk debat om info te vergaren en de politie te ondervragen in een commissie”, zegt Slegers. “Zo ging er in het verleden – op voorstel van CD&V (toen in de oppositie, red) – meermaals een veiligheidscommissie door waar de politie op aanwezig was. Daar kunnen we met alle partners zoals de korpschef of bijvoorbeeld ook het parket met de raadsleden ons buigen over de cijfers en gegevens om vervolgens op de volgende gemeenteraad gefundeerde en gepaste conclusies te trekken.”

Toch deze kanttekening. Dergelijke commissies zijn niet openbaar, een gemeenteraad is dat wel… “ Er ligt op 16 augustus niets ter stemming voor in het ingediende dossier van de oppositie”, geeft de schepen aan “Vergeet niet dat een gemeenteraad organiseren ook kosten teweeg brengt.”

Andere politiezone

Zo is er de inzet van het personeel en de zitpenningen aan 135 euro. N-VA en Team 2030 pleiten onder meer ook om de mogelijkheid te onderzoeken om over te stappen van de politiezone Arro Ieper naar de politiezone Grensleie. “Dat is iets wat een stad niet alleen kan beslissen”, zegt Bercy. “Dit behoeft trouwens ook een grondige studie en doe je niet tussen de ‘soep en de patatten’.”

De oppositie en veel burgers willen ook dat de openbare verlichting niet langer wordt gedoofd tussen 23 en 4 uur. Dat is al sedert november zo. “Dat moet na een jaar grondig geëvalueerd worden”, aldus de schepen. “Zo kunnen we een duidelijk beeld krijgen tussen zomer- en winterperiode en kunnen voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen worden.”

Naar volgende week woensdag toe hangt er alvast vuurwerk in de lucht. De verkiezingsstrijd is nu al ingezet. Veiligheid wordt een belangrijk item. CD&V kan het samenroepen van een extra gemeenteraad alvast niet smaken. “We betreuren dan ook de populistische manier van werken”, zegt fractieleider Kristof Vandamme.

Halsoverkop

“Het druist in tegen alle regels van fatsoenlijk overleg en bestuur. De veiligheid van onze inwoners is een te belangrijk thema om halsoverkop, twee dagen voor de kermis, een gemeenteraad over samen te roepen zonder duidelijke nieuwe en positieve voorstellen hoe we het zullen aanpakken.”

“CD&V vreest dat dit verder het onveiligheidsgevoel zal voeden en het imago van de stad zal schaden. Daarom onze twee constructieve voorstellen voor een veiligheidscommissie en laat ons onze zitpenning afstaan.”

Dat er al heel lang problemen zijn is voor iedereen meer dan duidelijk. We herinneren aan de tussenkomst van Bercy Slegers op de gemeenteraad van oktober 2019 over het aantreffen van lachgas op het stadsdomein Oosthove. CD&V eiste toen een actieplan tegen druggebruik.