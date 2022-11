CD&V wil dat Stad Ieper fontein op Grote Markt dooft, maar verlichting Lakenhallen laat branden

Stad Ieper dooft selectief de openbare verlichting, maar oppositiepartij CD&V gaat niet akkoord met de keuzes. Zo is raadslid Peter De Groote verbaasd dat het scherm aan de Lakenhallen en de fontein blijft werken, terwijl toeristen ’s avonds geen foto’s kunnen nemen van de Lakenhallen omdat de monumentbelichting gedoofd wordt, al bleek dat om een defect te gaan.

Peter De Groote (CD&V) nam op de gemeenteraad van maandag het doofbeleid van Stad Ieper op de korrel. “Dat er moet bezuinigd worden op energie dat beseft iedereen”, aldus De Groote. “Ook al had deze meerderheid ten stelligste beloofd om de openbare verlichting niet te doven, wij steunen jullie in deze beslissing. Dat jullie daarmee opnieuw een verkiezingsbelofte breken is volledig voor jullie rekening.”

Strooiplan

Waar het gemeenteraadslid minder steun voor heeft is de keuze van de monumenten die al dan niet in het donker gezet worden. “Ondertussen is het vanaf 17.30 uur donker in de Ieperse wijken en straten die niet tot het strooiplan behoren. Maar het is ook donker op de Grote Markt en dit in een toch wel belangrijke periode voor onze stad”, wees Peter De Groote op de toerisme naar aanleiding van de wapenstilstandsherdenking. “Het valt op bij ons maar ook bij onze toeristen en al zeker aan de kant van de Lakenhallen. Het oogt dan ook als stad bijzonder triestig dat er geen enkel zicht is op of foto mogelijk is van dit monument ‘s avonds.”

Fontein

De Groote stelde voor om met een timer te werken en gedurende het seizoen dat nog loopt tot eind december de verlichting te laten branden tussen 18 uur en 21 uur. “Wat ons ook wel verbaast is dat de verlichting op het gerechtshof wel blijft branden, de fontein wel nog aan staat en het scherm dat zowat iedereen moe gezien is daar nog steeds staat te branden”, ging Peter De Groote verder. “Het lijkt ons beter om slim te besparen en dat dus niet te doen op één van de belangrijkste plaatsen van onze stad voor deze periode. Als meest gastvrije stad van het land moet dit beter kunnen.”

Gebroken verkiezingsbelofte

Schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune (Vooruit) was niet gediend met de sneer over de gebroken verkiezingsbelofte. “Laat me toe uw analyse van een verkiezingsbelofte tegen te spreken. Dit is zoals reeds eerder geduid een tijdelijke maatregel in bijzondere tijden. Nu verwijten maken dat we deze verkiezingsbelofte niet aanhouden, in tijden waar iedereen warm en koud krijgt bij het ontvangen van zijn elektriciteitsrekening, is een statement waar u zelf toch niet in gelooft. Deze meerderheid heeft in het belang van onze bewoners een afweging gemaakt en we zullen deze tijdelijke maatregel ook evalueren in functie van de evolutie van de energieprijzen. Ondertussen gaan we met rasse schreden verder met de verledding en dimbaar stellen van al onze armaturen. Dit betekent sowieso dat we steeds sneller naar een kleinere uitgave voor openbare verlichting gaan.”

Uitzondering in het weekend

Volgens de schepen heeft De Groote de feiten ook niet juist en hij zette alles nog eens op een rijtje. “In de Ieperse wijken en in uitbreiding in alle straten die niet opgenomen zijn op de prioritaire wegen of strooiroutes is het niet zo dat het vanaf 17.30 uur donker is. De straatverlichting brandt vanaf valavond, zoals overal en steeds, tot 24 uur om daarna terug aan te beginnen branden om 5 uur tot de ochtend. Dit is zo iedere nacht met uitzondering van de vrijdag en zaterdagnacht want dan blijven de lichten de gehele nacht branden.”

Monumentverlichting

“Monumentverlichting wordt steeds gedoofd om 23 uur en wordt in de ochtend niet meer aangestoken en dit 7 dagen op 7. Dit brandregime is niet nieuw en is reeds in voege van bij de plaatsing van de monumentale verlichting”, vervolgde de schepen. “Let wel door de restauratiewerken aan de Lakenhallen werkt een deel van de monumentverlichting niet. Alle grondspots rond de Lakenhallen behoren niet tot de monumentverlichting maar tot de openbare verlichting. Dit wil zeggen dat deze de hele nacht door blijven branden. De melding van het niet werken van de monumentverlichting van de Lakenhallen was nieuw voor de technische dienst en ik kan u melden dat Fluvius vandaag de nodige herstellingen heeft uitgevoerd. De fontein op de Grote Markt volgt het brandregime van de monumentale verlichting en gaat uit om 23 uur om ’s morgens om 9 uur weer aan te gaan.”

Ledscherm

Het ledscherm aan de Lakenhallen moet blijkbaar 24 uur op 24 blijven branden. “Om ons te behoeden van grote herstelkosten mag het scherm niet afgelegd worden”, zei Ives Goudeseune. “Wel is het zo dat dit scherm tussen 19 uur en 8 uur een zwart beeld heeft. Zwart beeld geeft een energiebesparing van 90% op ten opzichte van gekleurde bewegende beelden. De openbare en monumentale verlichting worden aangestuurd door de installaties in beheer van Fluvius. Het aansteken bij valavond en terug doven in de ochtend wordt aangestuurd door een centraal punt in Kortrijk en dit voor de gehele Westhoek. Het signaal wordt via het elektriciteitsnet door middel van een frequentiegolf de Westhoek ingestuurd. Het tussentijds doven wordt lokaal gestuurd in de cabines van Fluvius. Het is bijgevolg onmogelijk om vanuit de stad extra schemerschakelaars of timers toe te voegen.” (TOGH)