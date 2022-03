CD&V Wervik wil ontharding parking Westmolenstraat zelf en goedkoper doen

Als het van Kristof Vandamme (CD&V) afhangt, dan wordt de ontharding van de parking in de Westmolenstraat uitgevoerd door de technische dienst. Volgens schepen van Omgeving en Ruimte Bert Verhaeghe (Stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project) is dat geen optie wegens een te grote oppervlakte. Zaterdag 26 maart is er een eerste overleg met de bewoners van de Westmolenstraat en omgeving.

Het schepencollege schreef een bestek uit om een studiebureau aan te stellen om de grote parking in asfalt in de Westmolenstraat te ontharden. “We verslikten ons in onze koffie toen we zagen dat deze opdracht wordt geraamd op 33.275 euro”, aldus Kristof Vandamme.

“We veronderstellen dat dit nog maar voor het ontwerp is en dat de volgende stap de gunning zal zijn van een bestek voor de werken zelf. We vinden dit veel geld en vragen of dit project wel zoveel geld moet kosten. We vragen het schepencollege om deze gunning niet te laten doorgaan. Er zijn misschien andere mogelijkheden voor dit project. We zouden bijvoorbeeld kunnen samenwerken met een school waarbij de studenten landschapsinrichting, architectuur of technisch tekenen een voorstel formuleren in het kader van een studieopdracht.”

“En we hebben bij de technische dienst heel goede en gekwalificeerde medewerkers. Ze deden onlangs de opbraak van het terras van retroherberg In den Grooten Moriaen. Indien onze technische dienst die ontharding niet uitvoert, dan kan eventueel beroep worden gedaan op een sociaal tewerkstellingsinitiatief. Ik zie er heel wat voordelen in en zo wordt ook het kostenplaatje gedrukt.”

“Het gaat om een technische studie”, zegt schepen Bert Verhaeghe. “Wat op een professionele manier moet gebeuren. Plus de opvolging van de werken. Voorafgaand zal er heel wat gebeuren. Er is nog geen plan, we starten van een wit blad. Na het eerste contact met de bewoners volgt een voorontwerp. Eind juni, begin juli zou het ontwerp klaar moeten zijn en gaan we een tweede keer naar de bewoners.

Oppervlakte

“Onze technische dienst geeft aan dat het een te groot werk is en misschien te lang zou duren. Het gaat om een oppervlakte van 2.500 vierkante meter en veel groter dan het terras aan het Tabaksmuseum. We willen een groene, nieuwe toekomst voor dat plein.”

“Beroep doen op studenten kan niet zomaar, want er moet altijd een eindverantwoordelijke zijn. De aansprakelijkheid, stabiliteit, bodemonderzoek vraagt veel technische kennis en controle. Vandaar het aanstellen van een studiebureau. Er zijn voor ontharding ook subsidies. Samen met de intercommunale Leiedal gaan we voor een maximale subsidiëring.”

In de loop van 2023 zouden de werken van start moeten gaan, zodat ze in het voorjaar van 2024 opgeleverd kunnen worden.

(EDB)