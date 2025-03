Cd&v waarschuwt voor stijgende kost van schoolzwemmen in Izegem: “Het neemt gemiddeld de helft van de maximumfactuur in beslag”

Cd&v waarschuwde op de gemeenteraad dat schoolzwemmen voor veel Izegemse kinderen steeds minder vanzelfsprekend wordt. De partij roept de stad op om de problematiek in kaart te brengen en structureel aan te pakken.

“Uit cijfers blijkt dat schoolzwemmen ook in onze stad steeds verder onder druk komt te staan”, zegt raadslid Dries Dehaudt (Cd&v). “Naast de effectieve zwemkost blijken vooral de kosten voor het vervoer van en naar het zwembad een steeds zwaardere last te vormen voor scholen en gezinnen. We roepen de stad daarom op om in actie te schieten om het probleem in kaart te brengen. Leren zwemmen is immers vastgelegd in de eindtermen, maar toch snoeien steeds meer scholen in het aantal zwemuren. Niet omdat ze dit niet willen, maar omdat ze er simpelweg het budget niet meer voor hebben. Dat zwemmen neemt gemiddeld de helft van de maximumfactuur in beslag, bij sommige Izegemse scholen zelfs tot 65%. Dit betekent dat er voor de rest van het schooljaar minder dan 40 euro overblijft voor alle andere lessen en activiteiten. Deze situatie is volgens ons onaanvaardbaar.”

Financiële tussenkomst

Schepen van Onderwijs Sam Weyts (Vlaams Belang) beaamt dat de kwestie duurder is geworden. “Een kwart van de scholen snoeit in het aantal zwembeurten, dus we delen zeker uw bezorgdheid”, zegt hij. “We willen ook dat kinderen op dezelfde manier verder zwemles krijgen, maar in Izegem is het zo dat het tarief voor schoolzwemmen op 1 euro per leerling ligt. Een mooi bedrag in vergelijking met andere regio’s. Dan is er nog de kost van het vervoer. Rondvraag leert dat scholen die dicht bij een zwembad liggen ook snoeien in het aantal lessen. Het is met andere woorden een beleidskeuze. Er is tweejaarlijks overleg met alle scholen en er is tot op heden nog geen vraag geweest om financieel tussen te komen bij schoolzwemmen. Als die vraag komt gaan we dat als stad bekijken. We willen dat goedkoop tarief alvast behouden.”