CD&V vraagt initiatief voor extra geldautomaat op Uitkerke

Op de gemeenteraad van komende dinsdag brengt CD&V Blankenberge-Uitkerke de reductie van het aantal geldautomaten nog eens ter sprake. “Onze partij vraagt blijvende druk vanuit het stadsbestuur en vraagt indien nodig een eigen initiatief voor Uitkerke. Want voor de komende zomerperiode moet er sowieso een nijpend tekort aan geldautomaten gevreesd worden”, klinkt het.

“Het is ondertussen al sinds de herfstvakantie dat we voor het eerst geconfronteerd werden met het effect van het sterk gereduceerde aantal geldautomaten in onze stad. Op sociale media zien we tot op vandaag regelmatig foto’s over rijen met aanschuivende klanten aan de betaalautomaten. De vraag is hoe dit het komend toeristisch seizoen zal lopen. Daarbovenop komt nog dat inwoners van Uitkerke aangewezen zijn op de geldautomaat aan het station. Het spreekt voor zich dat dit niet kan, en dat er actie moet ondernomen worden”, zegt raadslid Sandy Buysschaert.

Blijvend druk zetten

Vanuit de CD&V-fractie werd op 8 november 2022 een schrijven gericht aan het consortium dat de geldautomaten beheert en ook verantwoordelijk is voor de inplanting ervan. “Maar daar hebben we tot op heden geen enkele reactie op gekregen”, klinkt het.

“Op 4 maart lazen we in de pers dat de federale regering de grootbanken voor een ultimatum stelt: of ze zorgen voor voldoende bankautomaten, of ze worden via wet verplicht. Op 9 maart lazen we vervolgens dat Wevelgem als eerste gemeente zelf een geldautomaat zal plaatsen. Beide initiatieven tonen aan hoe het consortium van banken handelt. Blijkbaar doen zij maar gewoon hun ding en wat iedereen daarover denkt, is hun minste zorg. Initiatief is nodig en blijvend druk zetten vanuit de steden en gemeenten is aangewezen.”

Zelf initiatief ontwikkelen

CD&V is de mening toegedaan dat de service alsnog van de banken moet komen. “Klanten betalen daarvoor, maar als blijkt dat er vanuit Batopin geen bereidheid is om hun locaties te herzien en uit te breiden, dan moet het lokaal bestuur onderzoeken om naar analogie van Wevelgem zelf een initiatief te ontwikkelen om dan vooral naar Uitkerke toe een extra geldautomaat te voorzien. Dat kan eventueel aan de jeugdherberg De Wullok, nog steeds een stadsgebouw”, klinkt het nog.

(WK)