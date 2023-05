CD&V vindt 140.000 euro voor veegmachine te veel: “Ook veel extra kosten”

De nieuwe veegmachine die gemeente wil aankopen mag 140.000 euro kosten. Te veel vindt Leen Louwagie (CD&V), en bovendien komen er volgens haar ook veel extra kosten bij kijken. Volgens schepen Jean-Marie Callewaert (Vooruit) zijn alle gemeenten die zo’n machine aankochten tevreden achteraf.

Met een budget van 140.000 euro, inclusief btw, hangt er een hoog prijskaartje aan de aankoop van een veegmachine. “We blijven van mening dat het een zeer dure aankoop is”, kwam Leen Louwagie (CD&V) tussen. “Met die aankoopprijs kun je al heel veel laten vegen. Er zijn ook heel veel bijkomende kosten: verzekering, brandstof, werkuren, onderhoud… Een onderhoudskost zou 10.000 euro per jaar kunnen bedragen. Het blijft een zeer dure aankoop in tijden van besparing.”

Fietspaden onderhouden

“Dat is inderdaad niet goedkoop”, antwoordde schepen Jean-Marie Callewaert (Vooruit). “Maar we hebben gekozen om maximaal in te zetten op een propere gemeente. Het zijn niet allemaal kosten, maar er zijn ook profijten aan. Fietspaden worden nu handmatig gereinigd, maar met die veegmachine kunnen we dat veel sneller doen. Nu zullen we de fietspaden dus echt goed kunnen onderhouden.”

Kortemark en Staden

Aan huren zijn er volgens de schepen ook nadelen verbonden. “Men gaat het meer gebruiken dan je denkt”, vervolgde Callewaert. “Je kan de machine gebruiken voor het opruimen na het scheren van hagen en zelfs voor het sneeuwvrij houden van fietspaden. Ook het proper houden van het containerpark zal dankzij de veegmachine veel gemakkelijker zijn. Anno 2023 zijn er niet veel gemeenten meer die geen eigen veegmachine hebben. Alle gemeenten 100% tevreden over hun aankoop. We hebben onder andere gekeken bij Kortemark en Staden en daar zeiden ze dat ze veel meer worden gebruikt dan voorzien.”

Watertank

Lieven Vanbelleghem (CD&V) had enkele vragen over het bestek zelf. Zo had hij bedenkingen bij het volume van de watertanks. “Ik stel vast dat de watertank minstens 150 liter moet zijn. Hogedrukreiniger moet een 12 liter per minuut. Dat betekent dat je watertank al leeg is na amper 12,5 minuten.

“Het kan regenen en we kunnen hem ook bijvullen op verschillende plaatsen. De hogedrukspuit zal vooral gebruikt worden om de machine zelf schoon te spuiten, maar bijvoorbeeld ook om ergens een verkeerbord waar mos op hangt te reinigen. De druk kan ook geregeld worden. In andere gemeenten hoor ik dat je met zo’n een halve dag weg kan”, antwoordde schepen Callewaert.

Dieselvoertuig

Ook de keuze voor een dieselvoertuig kan bij Lieven Vanbelleghem op weinig begrip rekenen. “Ik begrijp jullie beleid niet. Je ondertekenen het burgemeestersconvenant, maar toch kies je voor diesel. Je kan perfect elektrische voertuigen vinden met een autonomie van 8,5 uur waarbij de kostprijs ongeveer dezelfde is. Dit is een gemiste kans.”

“De aankoopprijs van zo’n elektrische veegmachine is al boven de 200.000 euro dus dat is toch al een stuk meer. We horen ook dat die acht uren autonomie ook met een korreltje zout moet genomen worden. Vandaag zijn er twee steden die een elektrische hebben: Brugge en Blankenberge. Na navraag hebben wij daar toch onze bedenkingen bij. Bovendien heb je mindere keuze in types”, repliceerde Jean-Marie Callewaert. (TOGH)