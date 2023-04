CD&V verlaat Kortrijkse gemeenteraad uit protest tegen het “fnuiken van autonomie en creativiteit in kader van regeltjes”

Maandagavond heeft CD&V Kortrijk de gemeenteraad na een kort betoog van fractieleider Hannelore Vanhoenacker uit protest verlaten. Als reden gaf de fractieleider aan dat het de partij steeds moeilijker wordt gemaakt om op een constructieve manier oppositie te voeren. “Deze houding komt in velen zijn voordeel uit, maar niet in het voordeel van de democratie.” Gemeenteraadsvoorzitter Helga Kints (Team Burgemeester) vond het spijtig dat CD&V de gemeenteraad verliet. “Als er gemeenteraadsleden weglopen, komt dat het debat en de stad niet ten goede.”

Nog voor de eerste interpellatie van raadslid Mattias Vandemaele (Groen) over de lokale verkiezingen in 2024 vroeg Hannelore Vanhoenacker, fractieleider bij CD&V, maandagavond het woord op de gemeenteraad. “Welkom op het forum van de democratie; zo zou elke gemeenteraad moeten beginnen. Zou, want wat we, als CD&V-fractie in Kortrijk, de afgelopen week nog maar eens meemaakten is hemeltergend”, opende ze.

Via artificiële regels worden we hier monddood gemaakt en dat willen we niet – Hannelore Vanhoenacker (fractieleider CD&V)

“We willen zogezegd allemaal constructief meewerken aan de beste stad van Vlaanderen. Nu wordt alle autonomie en creativiteit gefnuikt in het kader van regeltjes.” Vanhoenacker haalde het voorbeeld aan van een raadslid die een keuzeknop vergat aan te passen bij een interpellatie in de Raad voor maatschappelijk Welzijn op woensdag. “Pas na drie dagen heen en weer gepraat over het wel of niet toelaten, kregen we uiteindelijk 3 uur voor de raad te horen, via mail, dat de vraag toch niet kon worden gesteld.”

“Deze houding komt in velen zijn voordeel uit, maar niet in het voordeel van de democratie. Die houding is er al vele jaren en niet alleen omwille van de poujadistische (demagogisch en meestal anti-parlementair, n.v.d.r.) houding van het Vlaams Belang, maar ook wanneer het de meerderheid goed uitkomt.”

Gemeenteraadsvoorzitter Helga Kints (Team Burgemeester) weigerde twee van de vijf vooraf aangevraagde interpellaties van CD&V Kortrijk. © JS

Gemeenteraadsvoorzitter Helga Kints (Team Burgemeester) snapt de frustratie bij CD&V. “De reden dat CD&V Kortrijk gisteren is vertrokken is omdat we twee van hun vijf interpellaties hebben moeten weigeren. Beide omdat ze waren ingediend voor de verkeerde vergadering.”

“Je kan zeggen: moet dat allemaal zo strikt procedureel in orde zijn? Maar dat is nu juist het probleem. Als voorzitter had ik niets liever gedaan dan hier welwillend in op te treden en beide vragen te aanvaarden. Ook het bestuur stond klaar met de antwoorden. Maar had ik dat gedaan, dan zouden de collega’s van het Vlaams Belang ongetwijfeld gezegd hebben: u past het reglement niet strikt toe, u geeft hier een voorkeursbehandeling aan CD&V Kortrijk, wij dienen klacht in bij de gouverneur. De voorbije jaren krijg ik niet anders dan dat soort opmerkingen.”

Hemeltergend

Desondanks roept CD&V op tot een ernstig debat. Het wil voortaan meer au sérieux genomen worden. “Wij komen hier niet om een verplicht nummertje op te voeren. Wij zijn geëngageerde politici die eens een verkeerde knop kunnen induwen en iets onder een verkeerd hoofdstuk kunnen indienen”, aldus Vanhoenacker.

“De manier waarop wij vanuit de oppositie wel een naam van een kandidaat en een omschrijving van competentie moesten doorgeven voor de nieuwe woonmaatschappij en daarvoor tot 3 keer toe aangemaand werden in 1 dag tijd, vonden we nogal met het mes op de keel. Om daarna te moeten merken dat geen enkele partij van de meerderheid dit had moeten doen – hemeltergend. Via artificiële regels worden we hier monddood gemaakt en dat willen we niet. Daarom vragen we om zo snel mogelijk een bureau van fractieleiders samen te roepen, waarop we de zaken kunnen uitklaren en om ervoor te zorgen dat het debat wel kan in het belang van elke Kortrijkzaan.”

Na het betoog van Vanhoenacker stond de volledige CD&V-fractie op en verliet het de zaal. Omdat de oppositiepartij dus afwezig was op de gemeenteraad, werden de geagendeerde interpellaties over het hernieuwen of beëindigen van de vervallen kindergrafconcessies (raadslid Soens), en het moratorium op studentenkoten en de parkeerzuilen in de stad (raadslid Vanhoenacker) overgeslagen.

“Als voorzitter vind ik dit natuurlijk spijtig”, reageert Kints nog. “De gemeenteraad is bij uitstek een plaats voor constructief debat, met mensen met een hart voor die stad. Als er dan gemeenteraadsleden weglopen, dan komt dat het debat en de stad niet ten goede. Ik heb het gevoel dat sommigen zijn vergeten waarom we één keer per maand samenzitten: voor de stad en niet voor onszelf. Nochtans willen de meeste gemeenteraadsleden, ook CD&V Kortrijk, echt wel constructief nadenken over hoe we van Kortrijk een mooiere stad kunnen maken.”