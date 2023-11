CD&V tegen afschaffing boterhammen in BKO’s: “Uitgebreid ontbijt voor nieuwe bewoners, maar stuutjes om 16 uur kan er niet van af”

Het gemeentebestuur wil geen boterhammen meer aanbieden als vieruurtje in de BKO’s, maar CD&V gaat niet akkoord. “Het was juist zo positief dat kinderen die honger hebben na de schooltijd wat boterhammen konden eten, want ze zijn al uitgehongerd op dat moment”, zegt Marleen Soete (CD&V)

Voor de tweede keer op rij stond het retributie- en huishoudelijk reglement van BKO ’t Buitenbeentje op de agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn en opnieuw deed CD&V haar beklag over het afschaffen van de boterhammen om 16 uur. “We kregen heel wat vragen hierover nadat dit vorige gemeenteraad aan bod kwam”, zei Marleen Soete (CD&V). “Een ouder contacteerde me en zei: ‘Stuutjes die van ‘s morgens in de hitte een hele dag in de boekentas zitten, amai dat zal lekker zijn.’ Het was juist zo positief dat kinderen die honger hebben na de schooltijd wat boterhammen konden eten, want ze zijn al uitgehongerd op dat moment.”

Voorverpakt berenkoekje

Ook Leen Louwagie (CD&V) mengde zich in het debat. “Het zullen ook altijd dezelfde kindjes zijn die zullen moeten toekijken hoe een ander kind een voorverpakt berenkoekje zal kunnen eten terwijl hun maagje blijft knorren”, sneerde Louwagie. “Jullie staan te zwaaien met uitgebreide ontbijten voor nieuwe inwoners, een heuse kaas- en wijnavond voor onthaalmoeders, ontvangsten met ferme tapasplanken waarvan de helft in de vuilnisemmer verdwijnt, belegde broodjes voor het college op kosten van de gemeente… Dat kan allemaal! Maar de kindjes een stuutje geven om 16 uur, dat kan er niet van af.”

Logistiek

“Dat de ene kinderen betere koeken mee krijgen dan andere kun je nooit vermijden”, reageerde schepen van BKO Heidi Coppenolle (N-VA). “In de BKO in Bikschote zijn er nog nooit stuutjes geweest, er zijn daar nog nooit klachten geweest. In de BKO’s in de omliggende gemeenten zijn er ook geen stuutjes. Ik denk niet dat de kinderen zullen verhongeren als je weet dat ze om 15 uur op school nog een koekje konden eten. Er zijn ook steeds koekjes beschikbaar. Logistiek zijn boterhammen een belasting voor het personeel, want er moet achter brood worden gereden naar de bakkerij, verdeeld worden onder de BKO’s… We zetten dan liever in op de kwaliteit van de opvang.” (TOGH)