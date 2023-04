CD&V stelt voor dat Vlaams gewest café De Barriere koopt: “Om kruispunt te verbeteren”

Gewezen café De Barriere aan het kruispunt van het Canadees monument staat te koop. Oppositiepartij stel voor dat AWV het pand zou kopen om de verkeerssituatie aan het kruispunt te verbeteren.

“Ik stel vast dat het gewezen café de Barrière te koop staat aan het kruispunt van het Canadees monument”, deelde Lieven Vanbelleghem (CD&V) mee op de gemeenteraad van maandag. “Ik denk dat iedereen het eens zal zijn dat de wijzigingen aan het kruispunt aldaar niet zo goed zijn. Met jullie connecties kan het misschien handig zijn om het Vlaams Gewest hiervan op de hoogte te brengen zodat met de aankoop hiervan een overzichtelijk kruispunt misschien toch nog tot de mogelijkheden behoort. Misschien is er interesse van het Vlaams Gewest voor deze aankoop. Ik kan het maar meegeven.”

Rooilijn

“Morgennamiddag is er met AWV en de aannemer overleg over het verder werken aan het fietspad. Dat is zeker iets dat daar ter sprake zal komen”, antwoordde schepen Jean-Marie Callewaert (Vooruit).

AWV heeft wel de richtlijn dat als ze daar een nieuw gebouw willen zetten, ze sowieso minimum acht meter achteruit moeten”, pikte schepen Peter Vantomme (N-VA) nog in.

“Zijn er precedenten van het Vlaams gewest dat cafés opkoopt? Dat de rooilijn opgeschoven wordt is schering en inslag, maar dat ze hele percelen opkopen om ervoor te zorgen dat niemand daar bouwt. Dat zou ik wel nog eens zien gebeuren”, klonk het sceptisch bij burgemeester Dominique Cool (N-VA). (TOGH)