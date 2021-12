CD&V spaart kritiek op meerjarenplan niet: “Oude wijn in nieuwe zakken”

Op de gemeenteraad in Langemark-Poelkapelle moest maandagavond de aanpassing van het meerjarenplan goedgekeurd worden. CD&V, sinds de bestuurswissel de enige oppositiepartij, uitte daarbij heel wat kritiek op de plannen van de nieuwe meerderheid.

Het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle had vorige week woensdag al de aanpassing van het nieuwe meerjarenplan voorgesteld, maar die moest nu nog goedgekeurd worden op de gemeenteraad. De CD&V-fractie bestempelde de plannen als “oude wijn in nieuwe zakken” en vooral de verkoop van de Aveve-site vond bij de oppositiepartij geen genade. Leen Louwagie noemde het een gemiste kans. “Het gaat om de ligging”, stelde ze. “Ik heb net als vele anderen wekelijks met de kinderen heen en weer gereden van de sporthal naar de academie en terug. Jongeren straks de straat opsturen naar scholen voor academie of harmonie om dan terug te keren om sport te beoefenen, is geen verkeersveilige oplossing. Het gaat om de voordelen van de concentratie op één plek van alle lokalen voor sport, jeugd, academie, cultuur en harmonie. Ik kan nog begrijpen dat je het gebouw afbreekt, maar het zou jammer zijn als we daarvoor een blok appartementen in de plaats krijgen. Ik ben wel blij dat de groenzone behouden blijft.”

“Wij weten niet wat daar straks de ruimtelijke nabestemming zal worden”, reageerde schepen Laurent Hoornaert (Tope8920). “Maar ook toen onze partij nog in de oppositie zat, vonden we dat niet de juiste locatie. De Chirojongens hadden ook geen zin om te verhuizen. Het is bovendien een oud gebouw met gebreken.” Voor N-VA woog volgens schepen Peter Vantomme de energierichtlijn zwaarder door. “Een nieuwbouw is noodzakelijk.” Burgemeester Dominique Cool (N-VA) voegde er nog aan toe “dat het financieel plaatje na consultatie van de diensten almaar duurder uitviel”.

CD&V noemde het verbazingwekkend dat nu voor een halve bestuursperiode 3.600.000 euro wordt goedgekeurd. “In de afgelopen periode raakte met N-VA niets goedgekeurd zodra het een halve euro meer kostte”, aldus Lieven Vanbelleghem (CD&V). “We stellen ons ook vragen wat er gebeurd met het kerkenplan en het schrappen van de spaarpot van 300.000 euro. Als er geen toekomstvisie is, zullen de kerkgebouwen geld blijven kosten.”

Zwarte boekhouding

Er is 500.000 euro voorzien voor een kunstgrasveld voor VK Langemark-Poelkapelle. Raadslid Eddy Vanacker wil dat project namens CD&V ondersteunen, maar vraagt eenzelfde financiële inspanning voor andere sporten. Even ging het raadslid de mist in met uitspraken over zwarte boekhouding wanneer de voetbalclub kosten aan de gemeente zou moeten terugbetalen. Lieven Vanbelleghem probeerde te corrigeren met de vraag hoe de gemeente de kosten voor VK Langemark-Poelkapelle betaalbaar wil houden. Volgens Peter Vantomme is er een startnota in opmaak met de financiële aanpak. “De voetbalclub zal dat eerstdaags voorleggen.” Ook de aanleg van eventuele tennis- en padelterreinen op de sportsite kwam nog ter sprake. Dominique Vanpeteghem (CD&V), ook voorzitter van tennisclub Come Back, liet weten de opties in januari te bespreken met het schepencollege.

Jubilarissen samen ontvangen

CD&V had verder ook vragen bij het toegenomen budget voor recepties. “100.000 euro méér dan in het vorige meerjarenplan. Dat is 5 euro per jaar en per belastingbetaler om meer recepties te geven”, sneerde Leen Louwagie. “De besteding zou ook kunnen gebeuren om in dorpen acties te ondersteunen. We moeten nog initiatieven uitwerken”, antwoordde schepen Laurent Hoornaert.

Nog geanimeerder werd het toen burgemeester Dominique Cool een voorstel van het schepencollege lanceerde om de gouden jubilarissen niet meer uit te nodigen op het gemeentehuis, maar hen als alternatief een maaltijd aan te bieden. “In 2022 zijn er een 25-tal koppels die hun vijftigste huwelijksverjaardag vieren. Met een gemeenschappelijk initiatief moeten we als gemeenteraad niet meer iedere zondag beschikbaar zijn. Het schepencollege zou mee aanschuiven aan tafel en het aantal raadsleden zou beperkt worden tot één of twee per fractie.” Dat wekte bij CD&V heel wat ergernis op. “Is het ene gemeenteraadslid nu meer waard dan het andere? Is een ontvangst op het gemeentehuis niet meer goed genoeg?”, vroeg Leen Louwagie zich af.

“Jubilarissen die toch naar het gemeentehuis willen komen, zouden die mogelijkheid blijven behouden. Koppels die 60 of meer jaar getrouwd zijn, zouden wel nog altijd op het gemeentehuis worden ontvangen”, verduidelijkte de burgemeester het voorstel.

Volksverlakkerij

Eddy Vanacker (CD&V) hield nog de bezoldiging van het schepencollege tegen het licht. “Hebben jullie zichzelf een loonsverhoging toegekend van 31.600 euro?”, vroeg hij zich af. “Dergelijke uitlatingen zijn pure volksverlakkerij”, reageerde burgemeester Dominique Cool gepikeerd. Een dag na de raad zorgde de burgemeester voor duiding: “Uit nazicht blijkt dat de begrootte verhoging van de salarissen van de schepenen zou bestaan uit het toepassen van de index tot 2025.”

De CD&V-fractie onthield zich bij de goedkeuring. “Bepaalde budgetten zijn gekoppeld aan reglementen die nog niet beschikbaar zijn. Daarom is een onthouding op zijn plaats. We zullen de budgetten blijven bewaken hoe ze verder evolueren”, besloot Lieven Vanbelleghem. De aanpassing van het meerjarenplan werd uiteindelijk door de andere fracties goedgekeurd. Burgemeester Cool sloot de gemeenteraad nog af door te stellen dat de sfeer in het college nu optimaal is. “En dat is misschien wel de grootste verandering van allemaal.” (pco)