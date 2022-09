CD&V reageert op masterplan ’t Steedje: “Dit is een bittere schertsvertoning”

De voorbije maanden en ook op de jongste gemeenteraad maakte oppositiepartij CD&V enkele kanttekeningen bij het masterplan voor ’t Steedje.

“Hoe ernstig kan men het masterplan nemen als men er nu al zo substantieel van afwijkt en het schepencollege de voorbije jaren vergunningen doordrukte of probeerde door te drukken waarbij men in ’t Steedje het dubbel van het aantal toegelaten bouwlagen gaat realiseren?”, gaf CD&V bij monde van fractieleider Peter Velle mee op de gemeenteraad. “Stemmen kon op zaterdag 24 september. De brochure kwam pas in de week ervoor. Dit is toch echt te gek voor woorden. Wie kan een dag vakantie krijgen om die voorstellen te lezen en nadere informatie te vragen?”, stelt Peter Velle.

Communicatiebeleid?

“In het ontwerp dat aan de gemeenteraad voorgelegd werd, waren de portretten van de leden van het schepencollege in de brochure eerder en prominenter aanwezig dan veel van het andere relevante materiaal. Vraag blijft of die portretten daar in een neutraal communicatiebeleid vanuit de administratie van een stadsbestuur überhaupt wel op hun plaats zijn. Wat is de inhoudelijke relevantie daarvan? Of gaat het hier om verkiezingspropaganda op kosten van het stadsbestuur en de bevolking?”, vindt oppositiepartij CD&V.

“Politieke communicatie wordt hier eens te meer verward met overheidscommunicatie. Of kan ook de oppositie haar standpunt en portretten in een dure brochure op kosten van de stad huis aan huis laten bezorgen? Is zoiets als een neutraliteitsbeginsel van een stedelijke administratie dit schepencollege werkelijk totaal onbekend?”

“Dit blijft een nepbevraging met een zekerheid: niets meer dan dure reclame voor het schepencollege op kosten van de burger, met inzet van gemeentediensten en -lokalen. Dat terwijl het stadsbestuur evenzeer had kunnen kiezen voor een correcte wettelijke benadering: een gemeentelijke volksraadpleging zoals de wet daar de mogelijkheid toe biedt, met heldere en concrete vragen”, zegt Peter Velle.

Betaalbaarheid

“In het plan wordt meer groen vooropgesteld, een cultuurcluster, groen-blauwe doorsteken. Mooie ideeën, maar vooralsnog ook niks meer dan dat. Aan die ideeën worden in de verste verte geen financiële plannen vastgeknoopt. We vrezen dan ook voor de betaalbaarheid van alle projecten, meer nog, vandaag zijn ze voor de stad totaal ónbetaalbaar, tenzij men personeel naar huis stuurt, bijleent, de belastingen nog meer verhoogt dan men al deed of de uitverkoop die in gang gezet werd met de verkaveling van een deel van het speelplein De Tunne, voortzet.”

“Het masterplan omvat een paar goeie ideeën. Maar dit is eens te meer een bittere schertsvertoning van dit 200 procent uit marketing opgetrokken schepencollege”, besluit CD&V.