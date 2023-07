CD&V-raadslid Vandierendonck klaagt slecht onderhoud park aan kerk Oudenburg aan

Jean-Pierre Vandierendonck (CD&V) bracht tijdens de jongste gemeenteraad het onderhoud van het kerkpark en rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk ter sprake. “We worden regelmatig aangesproken over het onderhoud van het kerkpark. Nazicht toont dat het onderhoud er inderdaad heel erg te wensen overlaat.”

“Nog een ander signaal dat we opvingen, is dat van het laattijdig maaien of rietvrij maken van de bermen langs het Vaardeken, specifiek rond de visplaatsen”, stelt het raadslid. “Mijn vraag daarom: wordt daar binnenkort nog actie ondernomen?”

Verantwoordelijk voor de groendienst gaf burgemeester Anthony Dumarey volgend antwoord: “Deze zomer wisselen zware regenval en extreem warme temperaturen elkaar af. Dit zorgt ervoor dat onkruid sneller groeit dan normaal en de aanpak ervan niet zo evident is. Daarnaast werd het team van de groendienst afgelopen weken geconfronteerd met twee pensioneringen en enige uitval van personeelsleden. Mensen van de groendienst moesten ook om diverse redenen inspringen bij de dienst feestelijkheden. Dit alles zorgt ervoor dat er enkele prioriteiten moesten worden gesteld. Op lange termijn zijn we met de teamleider van de groendienst volop bezig met nieuwe teams samen te stellen en een efficiëntere werkplanning op te maken.”

Niet meer wekelijks

“Met dit in het achterhoofd, maar voornamelijk uit ecologische overwegingen wordt er zeker niet meer wekelijks gemaaid in grote ruimtes. Aan het kerkpark, de Zeeweg en bijvoorbeeld ook aan het Elzenbroekpad worden grote stroken gras ongemoeid gelaten. Deze ingreep zorgt dat water veel beter opgevangen wordt in de bodem, wat zeker en vast aangeraden is na de droge zomers van de afgelopen jaren. Op deze plaatsen kan er dan wel bloemenontwikkeling zijn die bijen- en insectenvriendelijk is”, aldus de burgemeester.

“Momenteel wordt er een zeswekelijkse cyclus gehanteerd om te maaien. Dezelfde cycli worden aangenomen voor het onderhoud van de bermen, ook deze worden deels gemaaid. De visplaatsen waarvan sprake in je vraagstelling staan op de planning.”