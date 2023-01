CD&V-oppositie verlaat net voor de nieuwjaarsreceptie woedend de gemeenteraad in Ingelmunster

De gemeenteraadszitting in Ingelmunster was net afgelopen en de tafeltjes werden op dat moment nog maar gezet voor de nieuwjaarsreceptie toen er plots een conflict was tussen burgemeester Kurt Windels (De Brug/N-VA & Open Vld) én Filip Blanckaert van de CD&V-oppositie.

Tijdens de gemeenteraad was er een agendapunt over de aanpassing van het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel. Toen zei Filip Blanckaert namens de CD&V-oppositie dat ze bepaalde zaken die erin verwerkt waren rond sociale media niet leuk vonden. Ze vreesden voor de toekomst van het personeel, want volgens bepaalde richtlijnen in het reglement kan de gemeente ‘gemakkelijk’ iemand straffen.

Tijdens de varia vroeg Filip dan weer of de gemeente iets kon ondernemen om toekomstige dokters te mobiliseren om in Ingelmunster te komen werken. Volgens Filip stoppen er in maart en april eerstkomend immers twee dokters in onze gemeente. Bepaalde patiënten proberen nu al op een lijst te staan bij huisartsen in de omgeving. “Zet het op je Facebook en dan ga ik het liken”, was de reactie van de burgervader. Maar net na de gemeenteraad ging de burgemeester naar Filip Blanckaert. Hij was niet akkoord met zijn opmerkingen rond het arbeidsreglement. Opeens vertrokken de CD&V-oppositieraadsleden uit de raadszaal. “Wat is dat hier!”, reageerden Bart Buyse en Koen Depreiter boos. “De burgemeester gaat hier zomaar ons raadslid aanvallen, terwijl het wel terecht is wat hij zei.”

Steven De Maesschalck, voorzitter van de gemeenteraad, probeerde nog de boze CD&V-raadsleden te sussen, maar die moesten er niets meer van weten. Met de snelheid van een raket verlieten ze de raadszaal. Zelf wij hadden niet de tijd om met ons fototoestel een foto te nemen, waarna we vliegensvlug net buiten de raadszaal nog met onze gsm een foto konden nemen.

Uiteenlopende reacties

Tijdens de nieuwjaarsreceptie was het de partij Vooruit nog niet direct opgevallen dat de andere oppositiepartij er niet bij stond. Steven De Maesschalck sprak even met de burgemeester, waarna ook wij net voor ons vertrek aan de burgemeester vroegen wat er precies werd gezegd. “Ik zei gewoon tegen raadslid Blanckaert ‘uw inzichten zijn veel veranderd sinds je in de oppositie zit’. Even later zeiden de CD&V-raadsleden tegen ons dat het een mooie, vreedzame avond moest worden, maar dat de uitval van de burgemeester naar Filip Blanckaert toe helemaal niet juist was. “De voorzitter van de gemeenteraad gaf ons zelfs gelijk”, reageerde Bart Buyse nog. “Wat een manieren zijn dat wel.”

Of de meerderheid er wakker van lag tijdens de nieuwjaarsreceptie? Helemaal niet. De ene zei “Nu hebben wij meer hapjes”, en de andere zei “Bart zal buiten een stopcontact hebben gevonden en zal nu misschien frieten aan het bakken zijn.” Het is inderdaad raadslid Bart die vaak vraagt naar extra stopcontacten buiten aan een nieuwbouw, want dat wordt wel eens vergeten. En als zelfstandige slager/traiteur die veelvuldig ook met een frituur de mensen van de nodige spijs voorziet, weet hij maar al te goed hoe belangrijk het is om ook in openlucht dichtbij over een stopcontact te kunnen beschikken. (PADI)