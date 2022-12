CD&V-oppositie Staden heeft bedenkingen bij aanpassing meerjarenplan

De Stadense gemeenteraad keurde de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Oppositiepartij CD&V had wel enkele bedenkingen bij het budget 2023. De partij vraagt zich af wat de realisatiegraad van het budget 2023 en de meerjarenplanning zal zijn. Volgens burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) zit de meerderheid op schema wat realisaties betreft.

Burgemeester Vanderjeugd hield het kort wat de aanpassing het meerjarenplan 2020-2025 betrof. “Er is afgesproken dat grotere verschuivingen pas gebeuren na de jaarrekening en dat het in deze meerjarenplanaanpassing de hoogstnoodzakelijke zaken zijn die aangepast worden.”

Aanleg bufferbekkens

Ludwig Willaert (CD&V) stelde dat zijn fractie een aantal voor 2023 geplande initiatieven zoals de aanleg van bufferbekkens in de Sint-Jansstraat en in de Roeselarestraat in Oostnieuwkerke en het verder verledden van de openbare verlichting toejuichte.

“Toch hebben we een beetje een dubbel gevoel bij het budget 2023”, stelt de CD&V-fractieleider. “We vragen ons af wat de realisatiegraad zal zijn. We stellen immers vast dat diverse initiatieven uit 2022 gewoonweg doorgeschoven worden naar 2023.”

“We hebben het gevoel dat er in het budget 2023 en in de meerjarenplanaanpassing te weinig dynamiek en creativiteit is” – Ludwig Willaert (CD&V)

“In oktober bleek dat slechts 26% van de investeringsuitgaven vastlagen. Er zijn weliswaar de hindernissen door oorlog en energie, maar we hebben het gevoel dat er in het budget 2023 en in de meerjarenplanaanpassing te weinig dynamiek en creativiteit is.”

“We willen geen indommelende gemeente zijn want er zijn ook meevallers. Zo stijgen de inkomsten van de personenbelasting en de onroerende voorheffing elk jaar, maar dergelijke meevallers worden gewoon in de grote pot meegedraaid.”

Ontmoetingscentrum Zonneheem

“Ook het woord lening is precies een taboe voor deze meerderheid. Sinds jaren zijn er geen leningen meer opgenomen terwijl je zonder lening vaak geen grote ambities kan bereiken. Het mooiste voorbeeld is het nieuw ontmoetingscentrum Zonneheem in Oostnieuwkerke. Dat werd plots on hold gezet en de ambitie verdween.”

“Toch gelooft onze fractie dat de bouw nog mogelijk is. Mits de nodige inspanningen en creativiteit moeten we zeker aan de 3 miljoen euro voor de bouw raken, maar er moet een wil en ambitie zijn en die is er nu jammer genoeg niet. Daarom gaan we ons onthouden bij het goedkeuren van de aanpassing van het meerjarenplan.”

Schuld per inwoner halveren

“Wat de realisaties uit het meerjarenplan betreft zitten we op schema voor de uitvoering”, antwoordde burgemeester Vanderjeugd. “Wat leningen betreft hebben we de ambitie om de schuld per inwoner deze legislatuur te halveren zodat we later opnieuw kunnen lenen als dat nodig blijkt.”

“Voor de bouw van Zonneheem hebben we onze verantwoordelijkheid genomen en hebben we de keuze gemaakt om de uitvoering voorlopig on hold te zetten. Indien we toch zouden verder gegaan zijn met het project zou u ons ongetwijfeld verweten hebben de miljoenen buiten te smijten. Algemeen hebben we gekozen voor een financieel degelijk beleid.”