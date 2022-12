CD&V-oppositie maakt gehakt van budget meerderheid tijdens gemeenteraad in Oudenburg

De CD&V-oppositie in Oudenburg reageerde tijdens de gemeenteraad van woensdag 14 december bij monde van fractieleider Peter Velle op de voorstelling van het budget voor 2023. “Het is onze plicht om als oppositie enkele vaststellingen kenbaar te maken, wat u uiteraard niet doet in de nooit aflatende goednieuwsshow”, aldus het raadslid.

“Vaststelling 1: uw belastingen en retributies gaan crescendo, voor iedereen. De meerderheid maakt van elke gelegenheid gebruik om luidkeels te beklemtonen dat ze de belastingen naar beneden herzien heeft. Dit lijkt uiteraard te kloppen als je heel beperkt kijkt naar de zowat enige post die een dalend patroon vertoont, namelijk de algemene gemeentebelasting. Maar die verdwijnt in het niets ten opzichte van de tientallen – wij telden er meer dan 40 – belasting- en retributieverhogingen die de voorbije jaren werden doorgevoerd.”

Trouwen duurder

“Hier stijgen de prijzen met percentages tussen de 10 en de 1.000 procent. Enkele voorbeelden: trouwen kostte onder CD&V 75 euro, nu kan dit tot 714 euro bedragen. Een planologisch attest nodig voor uw woning? Onze prijs in de vorige legislatuur was 250 euro, de nieuwe prijs is 1000 euro”, aldus Peter Velle die in een volgende vaststelling opmerkt dat de meerderheid de bevolking blaasjes wijsmaakt.

“Die 714 euro is voor wie op zon- af feestdag wil trouwen, anders bedraagt de prijs 125 euro”, repliceert burgemeester Anthony Dumarey.

“Het bestuursakkoord is een soort vage sinterklaasbrief waar iedereen iets mocht inzetten” – fractieleider Peter Velle

“In het bestuursakkoord – een soort vage sinterklaasbrief waar iedereen iets mocht inzetten – en het daaraan gekoppeld beleidsplan, stond het voornemen dat men efficiënter ging werken met minder mensen, om zo budget vrij te maken om de schuld af te bouwen en te investeren in beton, beleving en bruis. Blijkt dat er in deze legislatuur bij het stadspersoneel tot nu toe netto 13 fulltimers meer bijkwamen dan gepland, met een gevoelige meerkost in de begroting tot gevolg”, aldus het CD&V-raadslid. Wat hem brengt tot de schulden van de stad.

Schuldafbouw

“Dit bestuur maakt in de pers gewag van een spectaculaire daling van de schuld naar 19 miljoen euro. Dit gaat volledig voorbij aan het feit dat men het originele meerjarenplan en dus ook de daarin vastgelegde logica niet meer volgt. Aan het begin van deze legislatuur werden niet-opgenomen leningen geschrapt. In de oorspronkelijke meerjarenplannen was vertrokken van de initiële geërfde schuldpositie van om en bij de 18 tot 19 miljoen euro, en wou men komen tot een forse schuldafbouw naar 14 miljoen euro.

Het gaat nu echter over een verhoging van de uitstaande schulden naar 19 miljoen euro. Een financieel gat van maar liefst 5 miljoen tussen droom en werkelijkheid, besteed aan meer beton, beleving en bruis… En dan hebben we nog niet eens de vraag gesteld naar waar alle opbrengsten van verkochte onroerende goederen naartoe zijn gevloeid.”

Financiële hocus-pocus

“En u blijft naast kampioenen van de belastingverhogingen ook nog meesters in financiële hocus-pocus. Wij waarschuwden al bij de herfinanciering en stretching van de bestaande schulden in 2021 voor de nakende onhoudbaarheid van het uitgavenpatroon van deze meerderheid. Nu wordt, voor wie in en rond deze stad de moeite doet om de échte cijfers te checken, de vrees van CD&V op een werkelijk onvoorstelbare manier bewaarheid. In de documenten omtrent de financiële toestand van de stad wordt expliciet gewag gemaakt dat de stad niet meer in staat is nieuwe leningen aan te gaan.” (LIN)