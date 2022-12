CD&V Langemark-Poelkapelle noemt besparing zorgcampus “schijnheilig”

Op de gemeenteraad van maandag kantte CD&V zich tegen de besparingen in de uitbreiding van de zorgcampus. Marleen Soete (CD&V) betreurde het schrappen van de subsidies en de “schijnheilige houding” van het schepencollege over de stijgende kostprijs. “Denk maar aan het kunstgrasveld dat aanvankelijk maar 400.000 euro ging kosten en uiteindelijk 535.000 euro kost”, aldus Soete.

Een van de belangrijkste besparingen in de meerjarenplanaanpassing van het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle is de plafonnering van het budget voor de uitbreiding van de zorgcampus tot 4 miljoen euro. Bij oppositiepartij CD&V kwam het niet als een verrassing. “Zoals we verwacht hadden, wordt de uitbreiding van de zorgcampus met een nieuw centrum voor dagverblijf, lokaal dienstencentrum en uitbreiding van het aantal kamers in vraag gesteld door het schrappen van de subsidies van 850.000 euro en het verminderen van het budget met 900.000 euro”, zei Marleen Soete (CD&V), die in het begin van de legislatuur nog schepen van Sociale Zaken was. “Misschien nog eens vermelden dat die 850.000 euro subsidies geraamde bedragen waren en dat de effectieve cijfers ruim hoger gingen liggen.”

Schijnheilige houding

Volgens Soete zijn de stijgende kostprijzen een handig excuus. “Jullie gingen hoe dan ook de uitbreiding niet onder de vorm van een jaar geleden doen”, vervolgde Marleen Soete. “Wij hebben natuurlijk geen zicht op wat de laatste budgettering was… Zoiets komt immers niet ‘officieel’ in het schepencollege. We moeten het doen met de uitspraak van vorige gemeenteraad en ook nu dat het al 6 miljoen tot 6,5 miljoen euro was.”

“We merken trouwens dat jullie er toch een schijnheilige houding op na houden. Denk maar aan het kunstgrasveld dat aanvankelijk maar 400.000 euro ging kosten en uiteindelijk 535.000 euro kost, de school in Poelkapelle die maar 750.000 euro mocht kosten en nu al 1.200.000 euro kost, de containers in Bikschote die aanvankelijk maar 100.000 euro mochten kosten en nu 165.000 euro kosten.”

Nutteloze studiekosten

“Ten tweede kan ik alleen maar vaststellen dat jullie al 100.000 euro betaald hebben voor een architect die nu opnieuw met zijn huiswerk mag beginnen? Waren jullie niet als de dood voor studies, nutteloze studiekosten… in dergelijke dossiers? De grootte van het dienstencentrum (LDC) wordt naar we vernemen in vraag gesteld. Heeft dit ook te maken met het nog inperken van extra kamers? Want de reden voor een groot LDC was de cafetaria hiermee uit te breiden. Het idee van N-VA was wel om een grote ruimte te voorzien voor de voedselbedeling in een nieuwbouw die maandelijks maar één keer gebruikt wordt per maand, maar een degelijke uitbouw van het lokaal dienstencentrum wordt hier in vraag gesteld?”

Centrum voor dagverblijf

Uit de vorige gemeenteraad onthield Marleen Soete dat het centrum voor dagverblijf (CDV) wellicht nog groter zou worden ten koste van het dienstencentrum. “Jullie weten hopelijk dat dit maximum 300 m² mag zijn, dat daar nu ook andere ruimtes werden bijgenomen voor de subsidiëring en dat het btw-tarief hierop 21% was. Het CDV zit inderdaad al bepaalde dagen al op zijn maximumcapaciteit en daarom was een groter CDV voorzien in de plannen. Ik merk dat de mensen van het CDV regelmatig aansluiten bij de cafetaria die hierdoor ‘gezellig druk’ is en toch niet overcrowded mag worden. Hebben jullie trouwens een idee wat de kost momenteel is voor de uitbating van het CDV op jaarbasis? Dit was al in een vorige studie verlieslatend, maar is als dienstverlening voor thuiswonende bejaarden zeker een meerwaarde.”

Politieke moed

Toch eindigde Soete nog met een sneer. “We hopen dat jullie eens de politieke moed zullen hebben om te zeggen wat jullie van plan zijn want anders is het werk van alle personeelsleden die hier tijd in steken nutteloos. Gaan jullie voor dit project of blijven jullie ter plaatse trappelen? Ik hoop dat de schepen van Sociale Zaken toch iets te zeggen heeft binnen het schepencollege.”

Alle pistes open

“Alle pistes blijven open”, antwoordde schepen in kwestie Heidi Coppenolle (N-VA). “We zijn aan het bekijken met alle diensten wat er nu meest noodzakelijk zal zijn in de project. Als we het dagverzorgingscentrum uitbreiden – want dat zit momenteel vol – zou dat een grote meerwaarde kunnen zijn. Maar dat moet afgetoetst worden met alle diensten en samen met de architect bekeken worden.”

Subsidies

Marleen Soete drong nog aan op de subsidies die verdwenen zijn. “Dat was tussen 1,1 en 1,2 miljoen euro, maar dat is op een investering van 6,5 miljoen euro. Als de investering met 2 miljoen euro stijgt en je krijgt 400.000 euro extra subsidie, dan moet je als gemeente nog altijd 1,6 miljoen in steken”, legde burgemeester Dominique Cool (N-VA) uit. “Staar u niet blind op de 850.000 euro die er op vandaag uitgehaald is. We hebben een duidelijke opdracht gegeven aan de architect dat we bereid zijn om 4 miljoen euro te investeren. Dat is netto, op voorwaarde dat er op dit moment geen subsidies komen. Stel dat je kamers bij creëert dan gaan de subsidies komen na de investering. Als we investeren in een dienstencentrum dan komen die subsidies onmiddellijk, maar dan heb je een verlieslatende exploitatie in de toekomst.” (TOGH)