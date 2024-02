CD&V Ieper: “Fuiven in Fenix zijn niet meer winstgevend genoeg”

Volgens CD&V klagen jeugdverenigingen dat fuiven organiseren in de Fenix te kostelijk geworden is. Vooral de hoge drankprijzen en de 25 cent per consumptie die ze bovenop de huurprijs moeten betalen doen hen de das om, maar schepen Dimitry Soenen (N-VA) maakt zich sterk dat er daar voldoende tegenover staat.

Naar aanleiding van de goedkeuring van de agendapunten van de algemene vergadering van JOC Ieper zei Miguel Gheysens (CD&V) dat zijn partij klachten ontving van verschillende jeugdverenigingen die jaarlijks een fuif in de Fenix organiseren. “Fuiven zijn niet meer winstgevend genoeg om de werking mee te financieren”, aldus Gheysens. “De huurprijs (250 euro voor Ieperse verenigingen, red.) lukt wel nog, maar de prijzen van de verplichte drankafname nekt de winst. Want bovenop de prijs van de brouwer wordt een extra 25 cent per consumptie geïnd. Ook vangen we op dat er gedreigd wordt met boetes van 750 euro wanneer drank van eigen mensen binnengebracht wordt. Voor een doorsnee fuif wordt algauw 3000 à 4000 euro kosten gemaakt en met een marge van 1 euro per consumptie geraakt men er niet. Moeten we onze jeugd niet ondersteunen in tijden dat jongeren liever op hun gsm-scherm zitten dan een naar een fuif gaan?”

25 cent per consumptie

“Het is al jaar en dag dat we werken met een vaste drankleverancier”, antwoordde schepen van Jeugd Dimitry Soenen (N-VA). “Die is vorig jaar opnieuw gegund geweest aan een andere leverancier dan drie jaar eerder. We rekenen inderdaad 25 cent per consumptie extra, maar als je kijkt naar wat we ertegen over zetten dan denk ik dat dit gerechtvaardigd is. Er is de ganse nacht permanentie aanwezig, ze moeten bijna niks voorzien van infrastructuur… We hebben aangegeven dat we daarover in discussie willen gaan, maar als we de kosten bekijken die wij als stad dragen om te helpen fuiven te organiseren, dan is dat een correct tarief. Er is een dranklijst van de brouwer, als ze dranken willen schenken die er niet opstaan, dan kunnen ze dat in overleg met de jeugddienst zelf aankopen. Indien men met dranken afkomt die wel op de drankenlijst staan, wordt er inderdaad een boete voorzien van 750 euro.” (TOGH)