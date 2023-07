CD&V Ichtegem niet te spreken over houding meerderheid bij het implementeren lokaal klimaatplan: “Bomen rooien om folder uit te geven”

De CD&V in Ichtegem is niet te spreken over de houding van de meerderheid wat betreft het lokaal klimaatplan. “Tijdens de gemeenteraad van maart bleek al dat het lokaal bestuur fors achterophinkt op alle vlakken bij het implementeren van het lokaal klimaatplan. Zo hebben ze de ambitie om voor elke Ichtegemnaar een boom te planten, oftewel 14.300 bomen. Maar op vandaag zijn er daarvan slechts 311 geplant, oftewel 2,23 %”, stelt CD&V-kopman Frederiek Vermeulen, misnoegd vast.

Om die achterstand te helpen wegwerken stelde CD&V Ichtegem voor om ieder gezin met een tuin een gratis boom te geven om deze te planten in het najaar. Maar dat voorstel werd van tafel geveegd door de meerderheid.

Folder in najaar moet draagvlak creëren

“Schepen Celesta Muylle (W.I.T.) moest namens de meerderheid het voorstel afvoeren”, duidt CD&V-woordvoerder en kopman bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, Frederiek Vermeulen, in een persnota. “Men zou er mee bezig zijn, maar vindt het nodig om eerst nog een folder te verspreiden in het najaar om een draagvlak te creëren voor de actie. Uiteindelijk blijkt dat er geen concrete initiatieven op til staan om op korte termijn zoveel mogelijk bomen te planten.”

“Ons voorstel werd door de meerderheidspartijen weggestemd met uitzondering van Bianca Vanhessche (Liberaal 2018) die zich onthield bij het voorstel van de oppositie”, vervolgt Frederiek Vermeulen, die zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken steekt.

“Bomen zijn goed voor het klimaat en bevorderen het groene karakter van onze gemeente. Het bestuur communiceert grote ambities om bomen te planten, maar er komt niets van in huis. Jammer dat de meerderheid zich laat leiden door oude politieke cultuur om constructieve voorstellen van de oppositie weg te stemmen. Men gaat nu bomen rooien om een folder uit te geven in plaats van bomen te planten”, besluit de Ichtegemse CD&V-er. (EV)