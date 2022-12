CD&V Heuvelland bijzonder kritisch voor meerjarenplan

Tijdens de gemeenteraad van december kon burgemeester Wieland De Meyer een sluitende begroting voorleggen. “En dat opnieuw zonder te lenen maar verder de schulden van het vorige bestuur af te lossen. We kunnen ook alle geplande projecten laten doorgaan.”

Grote belastingen als de algemene gemeentebelasting het kadastraal inkomen en de personenbelasting blijven in Heuvelland ongewijzigd. “En toch zullen we moeten zien te besparen en moeten we hengelen naar extra inkomsten. De energiekosten met jaarlijks 630.000 euro, en de personeelskost met 1.313.000 euro tegenover het oorspronkelijk meerjarenplan blijven de boosdoeners. In totaal dus 6 miljoen, terwijl er slechts 2 miljoen extra inkomsten zijn uit de gewone belastingen”, aldus de burgemeester die tevreden is alsnog een aantal mooie investeringen op het programma te kunnen plaatsen.

Fietspadprojecten

“Onder andere de verbouwingen voor de kerk van Kemmel, de verbouwingen voor SK Nieuwkerke en rioleringswerken in Dranouter. Maar ook de start van de fietspadprojecten Kemmel-Wijtschate en Westouter-Poperinge, samen voor zo’n 2 miljoen euro, staat in het nieuwe budget.”

CD&V Heuvelland heeft begrip voor stijgende energiekost en personeelskost, maar de verbouwingen aan de kerk van Kemmel vinden ze financieel te sterk wegen op het budget. “Met een bedrag van 3,4 miljoen euro loopt dit prestigeproject nu al financieel uit de hand. Bovendien rekent het bestuur zich al rijk met 400.000 euro subsidies, waar ze geen enkele garanties op heeft. Hierdoor gaat het budgettair resultaat in 2024 en 2025 net niet onder nul, maar wordt er geen rekening gehouden met eventuele onvoorziene omstandigheden. Dit meerjarenplan brengt de financiële toekomst van Heuvelland in gevaar.”

Burgemeester Wieland De Meyer weerlegt de kritiek. “Dat we in de twee legislaturen maar liefst 19,2 miljoen euro schulden van het vorige bestuur moesten afbetalen, wordt er niet bij gezegd. Zonder die schuldaflossing zou het kasresulaat bijna 20 miljoen euro beter zijn.”

Premies schrappen

Tot slot vindt CD&V Heuvelland het jammer dat er ook gesnoeid wordt in een aantal andere projecten. “Zo wordt er jaarlijks 10.000 euro minder voorzien voor het borstelen van de fietspaden en voorziet het bestuur voor het eerst geen geld meer voor de aanleg van het fietspad De Klijte-Ieper. Om de financiële situatie te redden, kiest het bestuur er helaas voor enkele premies te schrappen en bijkomende bijdragen te innen. Zo wordt gesnoeid in toelagen voor waterzuiveringsinstallaties en voor het onderhoud van kleine landschapselementen.”