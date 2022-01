CD&V hekelt prijsstijgingen van warme maaltijden in dorpsrestaurant

Prijzen van warme maaltijden aan huis en in het dorpsrestaurant in Langemark-Poelkapelle zullen voortaan 0,50 euro duurder worden. Oppositiepartij CD&V trok daartegen maandagavond op de gemeenteraad hard van leer. “Zo is de verlaging van de gemeentebelasting een maat voor niets voor ouderen”, aldus Eddy Vanacker.

Op de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn werden maandagavond enkele indexverhogingen goedgekeurd. Zo stijgen onder andere de ouderbijdragen voor buitenschoolse kinderopvang (BKO) en de warme maaltijden van het dorpsrestaurant. “Langs de ene kant komt er een vermindering van de gemeentebelasting van 30 euro voor koppels, maar angs de andere kant wordt door de meerderheid in sommige gevallen het tienvoudige teruggepakt door de verhoging van de warme maaltijden”, stelt raadslid Eddy Vanacker (CD&V) vast. “We weten ook wel dat de grondstofprijzen gestegen zijn. Maar heel wat mensen leunen dicht tegen de armoedegrens aan door de stijgende energieprijzen. Mijn ouders betalen straks 126 euro meer, belastingsvermindering afgetrokken. Een ander koppel dat iedere dag beroep doet op de warme maaltijden zal zo 335 euro per jaar méér betalen voor hun warme maaltijden, rekening houdend met minder gemeentebelasting.”

Index uitleggen

“De algemene foodkost gaat fors omhoog”, verdedigt burgemeester Dominique Cool (N-VA) de beslissing. “Op vandaag wordt er nationaal gesproken over 17 procent meerprijs. Deze aanpassingen zijn de voorbije twintig jaar ook door CD&V gebeurd toen die partij nog in de meerderheid zat. Ik vind dergelijke vergelijkingen werkelijk zand in de ogen strooien van de bevolking. Ik denk niet dat CD&V het begrip index snapt. De waarde van een maaltijd is na aanpassing in reële waarde eigenlijk nog goedkoper dan in 2015.”

“Wij hebben de verhoging voor de ouderbijdragen van de BKO mee goedgekeurd. Maar tussen een index van 1,98 procent voor de BKO en de huidige toepassing voor maaltijden van 7,5 procent zit een groot verschil. Het is vier keer zoveel”, rekende Lieven Vanbelleghem (CD&V) voor.

Probis gaat, Motena komt

Nog op de gemeenteraad werd onder andere goedgekeurd dat er managementsteun komt voor het woonzorgcentrum van Motena. “Maar we hopen dat de taak van managementondersteuning voldoende omschreven wordt en niets anders”, aldus Marleen Soete (CD&V). “We gaan het woord privatisering niet in de mond nemen, maar wij willen geen concurrentie met eigen diensten of zelfstandige thuisverpleegsters. Burgemeester Cool denkt dat Montena een licht prijsvoordeel kan opleveren. “We hopen spoedig een nieuwe directeur te kunnen inschakelen voor De Boomgaard.”

Het VIPA-dossier voor de nieuwe vleugel van het woonzorgcentrum liep ondertussen vertraging op. “Omdat de omgevingsvergunning bij de indiening van het dossier in juni niet was meegegeven”, aldus burgemeester Cool. Gewezen schepen van Sociale Zaken Marleen Soete zette de puntjes op i: “Dat document moest niet ingediend worden zoals de website van het departement zorg vermeldt. Misschien moet je toch zelf eens kijken wat zo’n dossier allemaal inhoudt”, sneerde ze.

Hospitalisatieverzekering

De huidige hospitalisatieverzekering voor het personeel van de gemeente en het OCMW loopt bij AXA Belgium ten einde. Een nieuwe hospitalisatieverzekering moet afgesloten worden. Ieper schrijft daarvoor een overheidsopdracht uit, Langemark-Poelkapelle sluit zich daar bij aan. Lieven Vanbelleghem (CD&V) vond het geen logische volgorde om eerst de gemeenteraad te passeren en pas dan het overleg met de vakbondsafvaardiging aan te gaan. (pco)