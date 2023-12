CD&V en N-VA bundelen krachten tegen ondergrondse parking Grote Markt

“Met verbijstering merkten we op dat de huidige meerderheid het achterhaalde idee van een ondergrondse parking op de Grote Markt in Blankenberge komende dinsdag ter stemming brengt in de gemeenteraad. Daarmee negeert ze volop de richtlijn van gewezen minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) om zo dicht bij de verkiezingen geen beslissingen meer te nemen die een enorme financiële impact hebben op de volgende bestuursploeg”, klinkt het in een gezamenlijk persbericht.

De vorige meerderheid van N-VA, CD&V en Vooruit had resoluut gekozen voor een heraanleg van het volledige plein met tramhalte en ruimte voor horeca en groen, waarbij het toeristisch parkeren naar de rand werd gestimuleerd. “Die keuze was gemaakt op basis van de studies en bevindingen uit het verleden, waarbij meermaals werd aangetoond dat een ondergrondse parking onze stad met een financiële kater zou opzadelen. Ook hebben wij sterk onze bezorgdheden over de impact van dergelijke grotere werkzaamheden op de omgeving. De Grote Markt moet een aangename plek zijn tussen haven en commercieel centrum”, stellen gemeenteraadsleden Daphné Dumery (N-VA) en Sandy Buysschaert (CD&V).

Ze vinden dat de Blankenbergse kiezer daarover mee moet kunnen beslissen. “Dit project nu zo kort voor de verkiezingen door ieders strot duwen, schept heel wat vragen. Laat de Blankenbergenaar eerst via verkiezingen zijn mening hierover te kennen geven, want die is volgens ons geen vragende partij voor al deze megalomane bouwprojecten. En dus bundelen wij de krachten om dit project over de verkiezingen te tillen. Dan kan de burger zich tenminste eerst uitspreken, en desnoods stappen we dan naar de hogere overheid”, klinkt het nog.