CD&V én Groen trekken in Gistel samen naar de kiezer

Oppositiepartijen CD&V en Groen, die momenteel respectievelijk 7 en 1 zetels tellen, zullen onder de naam Samen Gistel naar de kiezer trekken. Dat maakte CD&V bekend op hun nieuwjaarsreceptie.

CD&V is een vaste waarde in de Gistelse politiek en leverde van 2006 tot 2018 bijvoorbeeld de burgemeester. Groen zit deze legislatuur dan weer voor het eerst in de gemeenteraad. Op zondag 13 oktober zullen de Gistelnaars de christendemocraten en groenen samen terugvinden onder een andere naam: Samen Gistel. De reden voor die aanpassing? “We willen afstappen van de wij-zijpolitiek waarbij mensen en personen tegen elkaar worden opgezet”, klinkt het bij Annie Cool, Bas Vermeulen, Andy Versyck en Sofie Asaert. In die volgorde staan ze ook op de kieslijst. Cool is al 35 jaar actief voor de christendemocraten, Bas Vermeulen kwam er voor CD&V heel recent bij in de gemeenteraad. Op vandaag is Versyck het enige Groen-raadslid en ook Sofie Asaert is bij Groen aangesloten.

“Ook in de gemeenteraad vonden we elkaar vlot en deelden we dezelfde mening en visie”, laat het klavertje vier weten. “Ons programma stellen we de komende weken voor, maar aandacht voor de zachte weggebruiker en openbaar groen vormen zeker speerpunten.” Bart Halewyck, burgemeester voor CD&V tussen 2006 en 2018, zal een steunende rol vertolken op de lijst.