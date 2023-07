CD&V bezorgt om prijsstijgingen grote projecten: “Uitstel is dure aangelegenheid geworden”

Het Ieperse stadsbestuur kwam maandag naar de gemeenteraad met een zevende meerjarenplanaanpassing. Daarin valt bij oppositiepartij CD&V vooral de 4,8 miljoen euro herzieningen op lopende projecten op, met de restauratie van de lakenhallen als uitschieter: 2,7 miljoen euro extra.

Alle oppositiepartijen loofden in hun tussenkomst over de aanpassing van het meerjaren het goede werk van de financiële dienst, maar vooral CD&V maakte zich bij monde van Miguel Gheysens zorgen over de investeringsruimte in de volgende legislatuur. “De positieve cijfers uit de jaarrekening van 2022 doen ons hopen, maar de prijsherzieningen op lopende projecten zijn niet van de minste! Een totaal van 4,8 miljoen euro herzieningen op lopende projecten samen met de stijgende loonkosten van personeel maken de toekomst niet rooskleurig.”

OC Dikkebus

“Een deel van de uitgaven is vooruit geschoven, maar met de huidige inflatiecijfers is uitstel een dure aangelegenheid geworden”, waarschuwde Gheysens. “Wanneer start de bouw van het nieuwe OC Dikkebus met een surplus van 17%, en is de 1,4 miljoen extra voldoende voor het Vandepeereboomplein? En natuurlijk: hoe groter het project, hoe groter de prijsherzieningen, maar de lakenhallen zijn wel uitschieter met een meerprijs van 2,7 miljoen euro.”

Zwembad

“Veel ruimte is er niet meer. De autofinancieringsmarge is ondertussen geslonken tot de helft in vergelijking met het initiële meerjarenplan, eindigend op 2,3 miljoen euro. Nog veel beter dan grote steden rondom ons, maar de buur is een slechte raadgever! Iedere gemeente of stad heeft zijn eigen noden en kunnen, maar zijn steeds specifiek. Zo talmt Ieper, als enige gemeente in de westhoek, al 4 jaar over een nieuw zwembad. Welk bedrag zal hier uitgesproken worden. Het voorlopige gebudgetteerde 13,8 miljoen euro? En met welk bedrag van prijsherzieningen zullen we hier te maken hebben?”

Voorzichtig

“Eigenlijk is er niet veel gebeurd in deze meerjarenplanaanpassing”, antwoordde schepen van Financiën Eva Ryde. “Het is vooral het inbrengen van rekeningoverschotten en het bijschaven van bepaalde ramingen en budgetten voor projecten. Dat is heel atypisch. In veel legislaturen is dat telkens een moment om nieuwe opportuniteiten of nieuwe projecten erbij te nemen. Dat is al jarenlang niet het geval door de verschillende crisissen die elkaar opvolgden. We zijn voorzichtig en we schaven bij naargelang de mogelijkheden die we hebben, uit respect ook voor een volume aan mogelijkheden voor de toekomst.”

Top van de klas

“Als we ons vergelijken met dertig gemeenten die even groot zijn of in dezelfde regio liggen, dan staan we aan de top van de klas. Alleen zien we dat elke gemeente het steeds moeilijker krijgt om de cijfers op orde te krijgen door alle crisissen die we meemaken. Een van de zaken waar we niet op toegeven is het afbouwen van de leningslast, net om investeringen in de toekomst te kunnen blijven doen”, besloot Eva Ryde. (TOGH)