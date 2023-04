CD&V Ardooie gaat als ‘Stroom’ naar de verkiezingen

Tijdens haar lentereceptie heeft de CD&V afdeling Ardooie – Koolskamp officieel aangekondigd dat ze als ‘Stroom’ aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen zal deelnemen.

Daarmee komt er een einde aan het kartel Samenplus waarbij de christendemocraten en de socialisten (met daarbij enkele onafhankelijken) samen naar de kiezer trokken. Geen CD&V onder eigen naam? “Niet onder de naam CD&V. Er komen enkele belangrijke verruimingsfiguren onze beweging steunen en de naam van CD&V gebruiken zou niet correct zijn naar de bevolking toe” zegt voorzitter Christine Vandewaetere.

“Het huidig beleid is vooral gericht op enkele grootschalige projecten. Die worden diverse keren aangekondigd, in de kijker gezet én in de pers vermeld, telkens met breed lachende schepenen die elkaar verdringen voor de foto. Wij willen ook het kleinschalige aan bod laten komen. In een onafhankelijke studie kreeg Ardooie een bijzonder slecht rapport op het vlak van verkeersveiligheid en respect voor de zwakke weggebruiker”, zegt woordvoerder Rudi Debusschere.

Naast dat kleinschalige heeft Stroom nog andere speerpunten. Een groene gemeente met respect voor het landelijk karakter bijvoorbeeld. Ook het stimuleren van het verenigingsleven en een aantrekkingspool voor de middenstand komen aan bod. “En wat goed is moet behouden worden zoals een gezonde, financiële toestand’ zegt Christine Vandewaetere

Stroom

Door de naam “Stroom” te kiezen duidt de beweging op het feit dat er stroom nodig is om iets in gang te steken. Met Stroom wil de beweging een energieke partij zijn in de gemeente.

Tijdens de lentereceptie kwamen enkele prominente Ardooienaren hun sympathie tonen voor Stroom. Chantal Vande Vyvere, bij de verkiezingen van 2018 stemmenkanon bij Groep 82 en daar opzij geschoven, stemt Stroom. Jan D’Haene, woordvoerder van Samenplus staat achter het nieuwe project. Ook Christine Vandewaetere heeft er weer goesting in. Twee jaar geleden stond ze haar mandaat af om aan jongeren de kans te geven de stiel te leren. “Ik ben zeker niet uitgeblust”, klinkt het.

CD&V heeft momenteel drie mandatarissen en dat zijn Elien Rosseel en Rudi Debusschere in de gemeenteraad en Hilde Stevens in het OCMW.

