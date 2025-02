Carpe Diem heeft een nieuwe thuis gevonden

Carpe Diem heeft een nieuwe thuisbasis! Tijdens de meest recente gemeenteraad werd een verhuis naar een nieuwe locatie in Ploegsteert goedgekeurd. “Betere faciliteiten en een betere zichtbaarheid? Het spreekt voor zich dat we verheugd zijn.”

Carpe Diem, het jeugdhuis van Komen-Waasten, is zowel in het centrum van de gemeente actief als via enkele antennes. Het is de antenne van Ploegsteert, die door het leven gaat als PLOBI, die zal kunnen verhuizen.

“Nu was de antenne gehuisvest in een woning in de Armentiersstraat”, klinkt het bij een tevreden voorzitter Augustin Durnez. “Niet alleen lagen we op die manier ergens verborgen tussen twee gemeenten, er was ook nog de huurprijs die niet onderschat kon worden. Net zoals eender welke andere VZW, moeten ook wij de kosten onder controle houden en het budget niet uit het oog verliezen. Met deze argumenten op tafel, heeft het gemeentebestuur besloten ons een ander onderdak voor te stellen: in het gemeentehuis van Ploegsteert.”

Naast het verdwijnen van de huur, heeft de verhuis voor het jeugdhuis ook nog andere voordelen. “De locatie voldoet aan alle voorwaarden die door het Waalse gewest worden opgelegd om ondersteuning te krijgen. Denk dan bijvoorbeeld aan het onderhoud. Daarnaast is het gebouw ook volledig gerenoveerd geweest, wat op lange termijn ook zijn meerwaarde zal hebben. Het gemeentehuis van Ploegsteert ligt centraal in de gemeente, wat het voor heel wat jongeren vlotter bereikbaar zal maken.”

Ook burgemeester Alice Leeuwerck is tevreden met de verhuis. “PLOBI neemt zijn intrek in het voormalige kantoor van de gemeentelijke ontvanger. Het is een ruime plaats met heel wat lichtinval. Het stelde ons, als gemeente, ook in staat om door onze archieven te ploeteren. Daarvan lagen er een deel opgeslagen in het gemeentehuis van Ploegsteert. Het geheel van voordelen zal het jeugdhuis in staat stellen hun werking voor de jongeren verder te gaan uitbouwen in onze gemeente.”