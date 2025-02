Carmen Ryheul (Vlaams Belang) vraagt stadsbestuur om ambitieuzer te zijn bij toegankelijk maken van bushaltes: “Willen vooral realistisch zijn”

Op de gemeenteraad van 17 februari kwam Kortrijks Vlaams Belang-raadslid Carmen Ryheul met een vraag voor beslissing over de (on)toegankelijkheid van de bushaltes in de stad. Ze kwam met enkele opmerkelijke cijfers en riep schepen van Mobiliteit Trui Steenhoudt (N-VA) en bij uitbreiding het volledige stadsbestuur op om nog ambitieuzer te zijn bij de toepassing van het Masterplan Toegankelijkheid. Zo riep ze op om méér dan 50% van de bushaltes toegankelijk te maken tegen 2030. Dat werd finaal afgewezen.

Ryheul, die zelf lid is van de Commissie Mobiliteit in het Vlaams Parlement, kwam in het begin van haar betoog met enkele cijfers: “De toegankelijkheid van bushaltes in Vlaanderen blijft een grote uitdaging. Bijna 60% van de haltes is niet toegankelijk voor mensen met een motorische beperking, en voor mensen met een visuele beperking loopt dat op tot 70%. Ook in Kortrijk zijn de cijfers zorgwekkend: zo lazen we in de pers dat van de 229 bushaltes er 154 ontoegankelijk zijn voor personen met een mobiele beperking en 177 voor blinden of slechtzienden. Dat betekent dat respectievelijk slechts 33% en 23% toegankelijk zijn.”

Masterplan Toegankelijkheid

“Omdat haltes voor iedereen toegankelijk moeten zijn, heeft de Vlaamse Regering eind 2020 het ‘Masterplan Toegankelijkheid’ gelanceerd met als doel om tegen 2030 minstens de helft van de haltes toegankelijk te maken en werden ook subsidies voorzien voor de lokale besturen van 5.000 euro per aangepaste halte.” Eind 2022 ondertekende het stadsbestuur dat charter uiteindelijk, volgens Ryheul op aandringen van Vlaams Belang.

Ze stelde vervolgens enkele vragen aan Trui Steenhoudt (N-VA), schepen van Mobiliteit. Ryheul vroeg zich onder andere af hoeveel haltes er door de stad beheerd worden en welk percentage tot op vandaag toegankelijk is. Ze vroeg zich ook af of er een extra budget kan komen in de meerjarenplanning om de problematiek iets sneller aan te pakken. “De stad heeft zich laten coachen en met de ondertekening van het charter heeft het zich geëngageerd om tegen 2030 de helft van de haltes in onze stad toegankelijk te maken. Dat is positief, maar wat ons betreft kan het ambitieuzer. Vandaar ons voorstel tot beslissing om méér dan 50% van de haltes toegankelijk te maken tegen 2030”, maakte ze haar spreektijd rond.

Realistisch zijn

Schepen Trui Steenhoudt beantwoordde de vragen als volgt: “De cijfers die worden genoemd zijn op het eerste gezicht niet gekend bij de diensten. Op dit moment zijn er tien bushaltes volledig toegankelijk. Het is dus de bedoeling dat er 50 toegankelijk worden tegen 2030. Ik kan op dit moment nog geen beloftes maken. De kostprijs om één bushalte toegankelijk te maken ligt tussen de € 30.000 à € 40.000. Het meerjarenplan moet ook nog worden opgemaakt uiteraard. Wat ik wel kan beloven, is dat we bij nieuwe projecten zeker de bushaltes zullen meenemen in het totaalproject. Dat is vorig jaar bij drie haltes gebeurd. We willen gerust ambitieus zijn, maar het moet ook realistisch zijn.”

“We willen gerust ambitieus zijn, maar het moet ook realistisch zijn.” -Schepen van Mobiliteit Trui Steenhoudt (N-VA)

Intriest

Raadslid Ryheul was niet tevreden met dat antwoord. “De cijfers in de pers en de bijkomende cijfers die u opsomt zijn toch bijzonder pijnlijk en verontrustend? Je moet op vandaag in onze stad maar een beperking hebben en om zich te verplaatsen aangewezen zijn op het openbaar vervoer… Ik vind uw antwoord intriest.”

Al was er wel begrip: “Ik besef dat u dit actieplan geërfd hebt, maar het is teleurstellend dat Kortrijk niet verder wil gaan dan de minimale doelstelling van het charter. Andere steden, zoals Lanaken, tonen meer ambitie en stellen zelfs 79% toegankelijkheid voorop tegen 2031. Niet-toegankelijke bushaltes beperken de vrijheid van veel inwoners en versterken sociaal isolement. Waarom zou Kortrijk niet even ambitieus zijn als andere steden? Laten we het tempo verhogen en Kortrijk opnieuw doen excelleren.” Carmen Ryheul drong aan op de stemming voor het voorstel voor beslissing. Dat werd uiteindelijk verworpen.