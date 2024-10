Carlo De Winter (Meer dan Groen) zal mandaat in de nieuwe gemeenteraad van Wevelgem niet opnemen

Carlo De Winter (Meer dan Groen) zal zijn nieuwe mandaat in de gemeenteraad van Wevelgem niet opnemen. Daardoor is eerste opvolger Inge Goemaere aan de beurt. Carlo (54) is sinds 1994 één van de steunpilaren van Groen. Hij was ook een tijdlang voorzitter van de plaatselijke afdeling.

De verkiezingen in Wevelgem hebben niet het resultaat opgeleverd dat ‘Meer dan Groen’ had verwacht. “We hadden gehoopt om drie zetels te behalen maar – we hebben ook in Wevelgem de tendens gevolgd – het zijn er maar twee geworden.”

In de lopende legislatuur heeft Groen vier zetels. De twee verkozenen voor de komende legislatuur van zes jaar zijn Carlo De Winter en Jelle Stragier. “Er was naar aanloop van de verkiezingen veel enthousiasme in de partij, zowel van gevestigde waarden als bij nieuwe mensen”, zegt Carlo. “Ik meen dat het past om als ‘ancien’ plaats te maken voor een jongere fractie. De verdere vernieuwing van onze partij wordt dan ook op deze manier uitgedragen.”

“Eerste opvolger Inge Goemaere heeft in de lopende legislatuur blijk gegeven van grote interesse en een kritische blik. Inge dat zal het mandaat zeer goed kunnen invullen. Samen met Jelle zal Meer dan Groen opnieuw een constructieve en kritische visie hebben op het beleid dat de gemeente Wevelgem zal ontwikkelen.”

Trots

“Ik ben trots dat ik destijds als 23-jarige het vertrouwen kreeg van de kiezer en dat ik mij 30 jaar heb kunnen inzetten voor het algemeen belang van de gemeente Wevelgem. Mijn lokale engagementen zullen niet stoppen maar zullen anders worden ingevuld.”

De partij dankt Carlo voor zijn vele jaren inzet voor de partij. Hij blijft betrokken bij het politieke deel en de partijwerking van Meer dan Groen.

De installatie van de nieuwe gemeenteraad vindt begin december plaats. Donderdag 14 november vindt de laatste gemeenteraad van deze legislatuur plaats.