Burgerinitiatief ‘Stop de Torens’ boekt eerste resultaat: gemeenteraad Knokke-Heist zet punt achter overmatige torenbouw

“Het burgerinitiatief Stop de Torens is verheugd met de positieve ontwikkelingen in Knokke-Heist. Onze inspanningen om de authenticiteit en charme van onze gemeente te behouden werpen hun vruchten af. Recent annuleerde de gemeenteraad de Hoogbouw- en Vistanota, waardoor verdere hoogbouw in Knokke-Heist van de baan is”, weet spreekbuis Vincent Van Dessel.

“Op 29 juni zijn zowel de Hoogbouwnota als de Vistanota door de gemeenteraad afgevoerd”, aldus Van Dessel. “Hiermee komt een einde aan de overmatige torenbouw die op geen enkele manier gesteund wordt door de bevolking. Denk maar aan de gecontesteerde projecten zoals de Heldentoren, One Carlton, Lake District en Hoost. ‘Stop de Torens’ is opgetogen over de snelle reactie van de gemeenteraad, mede dankzij de inzet van zowel jonge als ervaren schepenen.”

“’Stop de Torens’ gaat ervan uit dat het omstreden POC-project van de baan is. Hoewel het uitgebreid werd voorgesteld, is het project nooit ingediend. De twee buitensporig hoge torens tussen het Wielingenplein en het Wielingenstraatje zullen er niet komen, aangezien de gemeenteraad de vista- en hoogbouwnota heeft afgevoerd. Toekomstige projectvoorstellen zullen we nauwlettend volgen, zodat ze de geldende hoogtes van de buurt respecteren (maximaal zes bouwlagen aan de westkant en vier bouwlagen aan de oostkant).”

Eigenheid respecteren

En zo begint de gemeenteraad rekening te houden met de reacties en noden van de inwoners van Knokke-Heist. “Laten we hopen dat dit in de toekomst zo blijft”, gaat Van Dessel verder. “We moeten geen projecten meer accepteren die de buurtbewoners benadelen ten gunste van bouwpromotoren. De eigenheid van elke buurt moet worden gerespecteerd en mag niet fundamenteel worden veranderd.”

“We stellen vast dat sommige bouwpromotoren onze signalen begrijpen, en afzien van projecten zonder draagvlak. Burgerinitiatieven zoals S.O.S. Heist-aan-Zee en STOP CASINO verdienen lof voor hun fantastische werk. We waarderen hun inzet enorm. Nieuwe ontwikkelingen moeten mogelijk zijn, zoals Duinenwater. Maar we moeten ervoor zorgen dat ze zo min mogelijk impact hebben op onze inwoners. Onze gemeenschap staat altijd op de eerste plaats.”

Burgerinitiatief ‘Stop de Torens’ blijft alle vastgoedprojecten in Knokke-Heist opvolgen. Via onze nieuwsbrief kunnen geïnteresseerde Knokkenaars op de hoogte blijven”, besluit Van Dessel. (DM)