Burgerbevraging rond fusietraject toont bezorgdheden van Ruiseledenaren, Wingenaren zijn eerder tevreden

Tijdens de gemeenteraad van 27 februari werd het fusietraject tussen gemeente Wingene en Ruiselede uitgebreid uitgelegd. De resultaten van de burgerbevraging werd voorgelegd.

Om het fusietraject verder uit te stippelen en in goede banen te leiden, werd beroep gedaan op een externe partner. De externe partner gaat de komende maanden verder aan de slag en dit in nauwe samenwerking met politieke, ambtelijke en externe belanghebbende van beide gemeentebesturen.

Tijdens de gemeenteraad kwam Peter Oomsels langs om wat meer duiding te geven over het lopende fusietraject. “Het fusietraject tussen gemeente Wingene en Ruiselede is gestart en hiervoor worden er trajecten uitgewerkt. Bepaalde thema’s worden verder uitgewerkt en we werken nauw samen met beide besturen. Er werden tal van werkgroepen opgericht om zo tot een mooi resultaat te komen. Aan de hand van de eerste burgerbevraging omtrent het fusietraject, gaan we verder aan de slag. Wie aangeven heeft in dialoog te willen gaan, zal gecontacteerd worden zodra er initiatieven opgezet worden. Participatiemomenten komen er zeker.”

Zorgen rond dienstverlening

Op 16 januari werd een eerste burgerbevraging georganiseerd. De bevraging werd verspreid bij alle inwoners van Wingene en Ruiselede. Inwoners konden hun mening bekend maken via een online formulier of via een papieren versie die bij iedereen in de bus viel.

Ongeveer 84% gaf online hun mening en de overige 16% gaf hun mening op papier mee. In het totaal wilden slechts 366 inwoners hun mening delen en vulden ook de bevraging in. De meeste meningen kwamen vanuit inwoners van Ruiselede, waar ook de meeste bezorgdheden te vinden zijn. Inwoners willen in dialoog gaan en dit met de meeste vragen rond dienstverlening. Vrije tijd, communicatie en welzijn brengt ook bezorgdheid met zich mee.

“Als we kijken naar het aantal huishoudens dat aangeschreven werd, kunnen we zeggen dat niet iedereen zich geroepen voelt om op deze manier zijn of haar mening te geven”, weet burgemeester van Wingene Lieven Huys. “Toch vinden wij het belangrijk om aan de slag te gaan met deze resultaten. Als je ziet dat meer dan de helft van de deelnemers graag verder op de hoogte blijft, dan getuigt dat van betrokkenheid.”

Financieel aspect

Het algemeen gevoel bij de inwoners is erg verdeeld. De inwoners van Wingene en Zwevezele zien een fusie als een meerwaarde en verwijzen naar nieuwe kansen en het samen sterker worden, terwijl de inwoners van Ruiselede eerder een duidelijke bezorgdheid tonen. Hun grootste zorg is de dienstverlening en het moeilijker bereikbaar zijn. Ze vrezen ook voor het verlies van hun eigen identiteit en verwijzen ook naar buurgemeenten waar ze een betere aansluiting zien.

Het financieel aspect brengt grote verdeeldheid met zich mee. Zowel in Ruiselede en Zwevezele werd verwezen naar een hogere belastingdruk, terwijl het merendeel van de deelnemers uit Wingene eerder spreekt over de optimalisatie en efficiëntiewinst door de schaalvergroting.