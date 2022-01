Burgemeester Wilfried Vandaele wil brandweerpost Wenduine behouden, recyclagepark mogelijke nieuwe locatie

Op de gemeenteraad in De Haan vroeg gemeenteraadslid Hans Knudde (Open&N-VA) naar een stand van zaken wat de brandweer in Wenduine betreft. Burgemeester Wilfried Vandaele wil het korps behouden, maar wil de kazerne op een andere plaats.

Wenduine heeft al sinds jaar en dag een brandweerpost en een eigen kazerne op de Markt van Wenduine. Bij de brandweerhervorming werd de post Wenduine opgenomen in de grote Hulpverleningszone 1. De zone stelt als norm voorop dat 85% van het grondgebied van een gemeente binnen een bepaalde tijdspanne bereikt moeten kunnen worden. Vandaag is dat in De Haan niet zo: slechts 60% kan binnen de norm bereikt worden. Mocht De Haan geen eigen korps hebben, dan is die dekkingsgraad even groot – 60%-via de omliggende korpsen van Oostende en Blankenberge.

Op andere plaats

Burgemeester Wilfried Vandaele (Open&N-VA): “Wij willen ons brandweerkorps absoluut behouden, maar dat kan dus alleen als we de kazerne op een andere plaats inplanten. De onlangs aangekochte zone aan de Brugsesteenweg in Wenduine is geen oplossing, want dan blijven we te dicht bij de post van Blankenberge. Ook de Vosseslag is geen oplossing, want de nieuwe kazerne van Oostende komt dichter naar Bredene en dan is er dus weer te veel overlap.

We moeten in het centrum van De Haan zoeken. Mogelijkheden zijn de Nieuwe Steenweg/Zandstraat en de Duinenweg. De berekeningen wijzen uit dat de Duinenweg de beste keuze is: de dekkingsgraad zou dan 94,4% worden. Dat wil zeggen dat meer dan 94% van het grondgebied van daaruit op tijd bereikt kan worden. Bovendien wonen alle huidige brandweermannen – op eentje na – dan in een straal van 5 km, wat een van de vereisten is. Die kunnen dus allemaal aan boord blijven, en dat vinden wij ook belangrijk.”

Terrein recyclagepark

Burgemeester Vandaele pleit er daarom voor om het huidige recyclagepark aan de Duinenweg, dat te klein is geworden, plaats te laten maken voor een nieuwe brandweerkazerne. Vandaele: “Als de gemeente het terrein ter beschikking stelt, kan de brandweerzone de kosten van het gebouw op zich nemen. Als dat plan slaagt, krijgen we ook een ambulance en een permanente aanwezigheid van 3 beroepsbrandweermannen. Die moeten ons vrijwilligerskorps ondersteunen.”

De burgemeester had al overleg met de voorzitter van de hulpverleningzone en met de zonecommandant en die brachten ook al een plaatsbezoek. In de loop van februari wordt er verder gepraat.