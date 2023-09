Burgemeester weerlegt kritiek op duurdere vuilniszakken in Blankenberge: “Was logisch dat prijsstijging er zou komen”

Het lokaal bestuur van Blankenberge verhoogt de prijs voor de restafvalzakken en bedrijfsafvalzakken van 60 liter van 11 naar 17 euro per rol van 10 stuks. Oppositiepartijen CD&V en N-VA reageren met felle kritiek. Burgemeester Björn Prasse is duidelijk. “Binnen IVBO waren we al een tijd de goedkoopste dus is het logisch dat er nu ook een prijsstijging kwam”, klinkt het.

De zaak kwam dinsdagavond aan bod tijdens de gemeenteraad en dat zorgde meteen voor felle kritiek vanuit de oppositiebanken. Jan De Soete (fractievoorzitter CD&V): “Het huidige bestuur zit steeds opnieuw in de portemonnee van de mensen. Na tal van prijsstijgingen zoals het parkeertarief en de milieubelasting is dit de volgende in de rij. Van inflatie moet men niet spreken in deze want een prijsstijging van bijna 55% is verre van aanpassen aan de inflatie.”

Zijn partijgenoot Sandy Buysschaert sloot zich daar bij aan: “Onder de vorige bestuursploeg hebben we er een erezaak van gemaakt om vooral te besparen op eigen werking en dat is goed gelukt. Zelfs in die mate dat we tarieven konden laten dalen. In tegenstelling tot zelf een inspanning te doen en te besparen wordt door het huidig bestuur steeds de gemakkelijke weg gekozen, via belastingen en tarieven. De burger betaalt het gelag.”

Sociale media

Buysschaert stoorde zich enorm aan de argumentatie van de meerderheid voor deze verhoging. “Het klopt niet dat de uniforme tarieven van de huisvuilzakken worden opgelegd via de intercommunale IVBO. De tarieven worden autonoom bepaald door het stadsbestuur.”

Ook N-VA-fractieleider Dennis Monte keurt de beslissing af met een boodschap op zijn sociale media: “Dit is een prijsstijging van meer dan 50%! De N-VA-fractie steunde dit voorstel niet, met begrip voor de stijgende kosten van IVBO. Trop is te veel. Zonder betere dienstverlening op de koop toe. Had ik een vrachtwagen vuilzakken gekocht, geeft mij dit een pak meer rendement dan de staatsbon. U weze gewaarschuwd.”

Ontraden

Burgemeester Björn Prasse argumenteert de prijsaanpassing; “Binnen IVBO waren wij zeer laag in prijs als je dat vergelijkt met de andere gemeenten. Doordat je in een intercommunale zit is het logisch dat je die prijzen op elkaar afstemt. Door de zakken duurder te maken willen we de mensen ook ontraden om onnodig veel vuilnis in de restafvalzak te stoppen. Dus dat is ook een sensibiliserende oefening zodat mensen meer gaan sorteren en bewuster omgaan met de types afval die ze hebben.”

Prasse verwijst tenslotte naar de kostprijs van de afvalverwerking. “We moeten er nog altijd financieel zelf aan bijdragen. Maar het nieuwe tarief benadert al wat binnen de regio berekend is als bijna kostendekkend voor de verwerking.” (FV)