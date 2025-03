Burgemeester Vandaele legt eed af: “Nu zijn we écht vertrokken”

Burgemeester Wilfried Vandaele (Lijst Burgemeester) legde vorige week woensdag de eed af in handen van gouverneur Decaluwé, in diens ambtswoning op de Burg. “Nu zijn we helemaal vertrokken”, schreef Vandaele op zijn Facebookpagina en, verwijzend naar de meer dan dertig klachten die na de verkiezingen werden ingediend. “Sommigen probeerden roet in het eten te gooien, maar dat is niet gelukt.” Vandaele gaf eerder al aan dat er kostbare tijd verloren werd. “Het beroep dat werd ingediend, was gebaseerd op insinuaties en had maar één bedoeling: stokken in de wielen steken. Wie zich niet kan neerleggen bij de democratische beslissing van de kiezer blijft beter weg uit de politiek”, klonk het nadat de Raad voor Verkiezingsbetwisting alle bezwaren van tafel veegde. (WK/foto WK)