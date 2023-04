Burgemeester van Kuurne geërgerd nadat burger hem fotografeert in supermarkt in buurgemeente: “Dat nog eens doorsturen naar de andere partij is een brug te ver”

Burgemeester van Kuurne, Francis Benoit (CD&V) reageert geërgerd op het feit dat een burger een foto van hem nam in een supermarkt in buurgemeente Harelbeke en doorstuurde naar een ander gemeenteraadslid. “Een foto doorsturen in de hoop dat ze daar iets mee zou doen, dat is nu toch wel echt een stap te ver. Ik doe over het algemeen mijn boodschappen in mijn eigen gemeente, maar soms gebeurt het dat je ergens anders stopt. Dat muggenziften heeft niets met politiek te maken. Als politici zijn we ook maar gewoon mensen en op den duur kan je niets meer goed doen.”

“Als je die redenering doortrekt, mag je als lokale politicus zelfs al niet meer op reis gaan of een stap buiten je eigen gemeentegrenzen zetten volgens die mensen. Het is niet omdat ik burgemeester ben van Kuurne dat ik daarom niet soms buiten de gemeentegrenzen ga om bijvoorbeeld praktische redenen of om ideeën op te doen.”

Politiek spel

“Eerst leek het mijn niet zo ernstig, want ik ga bijna altijd langs bij de verschillende buurtwinkels en supermarkten in Kuurne. Maar het maakt me wel wat kwaad”, gaat Francis verder. “Want het gaat enerzijds om een schending van mijn privacy en anderzijds is het belachelijk dat dit wordt doorgestuurd naar een gemeenteraadslid om er een politiek spel van te maken in de gemeenteraad. Dat gaat te ver en mensen moeten dat beseffen. Wat is het volgende? Een foto van de inhoud van mijn winkelkar?”

“Als politicus word je al constant bekritiseerd. Men let op waar je allemaal langsgaat en waar niet. Je krijgt op alles commentaar. Zeker op sociale media lees je heel veel bagger, maar op den duur stopt het politieke spel niet meer. En dan vragen we ons af waarom er zoveel de politiek verlaten? Achter de politici zitten ook maar gewoon mensen. En dit wil ik even aankaarten. De hele dag door heb ik al veel reacties gekregen van mensen die zoiets klein als toevallig even winkelen in een andere gemeente kunnen relativeren.”