Burgemeester Stephan Mourisse van Vleteren gaat niet voor nieuwe ambtstermijn

Burgemeester Stephan Mourisse (58) zal voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober niet meer op de lijst van de Landelijke Volkspartij (LVP) staan en zichzelf dus niet opvolgen.

Vleteren krijgt vanaf 1 januari 2025 dus zeker een andere burgemeester. Dat maakte Stephan Mourisse zelf bekend in zijn speech tijdens de nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel.

De schepenen Bram Coppein, Marnick Lauwers en Gerda Goubeir (allen LVP) wisten van niets en de aankondiging kwam dan ook als een complete verrassing.

Gemeentelijk infoblad

In zijn ‘Woordje van de burgemeester’ in het gemeentelijk infoblad De Vleternoare van januari stelde Stephan Mourisse wel al: “Of ik er na 24 jaar in oktober nog eens voor ga, daar ben ik nog niet uit. Enerzijds zijn er de vele uitdagingen, waardoor ik de drang voel om door te gaan. Anderzijds is er het spook van de fusies dat er wellicht aankomt in 2030. Als de politiek in Brussel hiertoe beslist, wat heel jammer zou zijn, moeten we er alles aan doen om er als gemeente zo goed mogelijk uit te komen. Ik beloofde ooit om burgemeester te blijven tot alle problemen rond de N8 Ieper-Veurne zijn opgelost. Maar zoals het er nu voorstaat, zou ik burgemeester moeten blijven tot mijn 85ste, en dat kan nu ook niet de bedoeling zijn.”

Drukke notarispraktijk

Stephan Mourisse is notaris met kantoor in Roesbrugge (Poperinge). Onlangs associeerde hij zich met notaris Fanny Flamen. De twee notarissen hebben een erg drukke praktijk, met tien medewerkers.

“Ik heb definitief beslist, na maanden te hebben wakker gelegen, en 14 kilogram lichter te zijn geworden: eind dit jaar stop ik definitief met de politiek. De combinatie van burgemeester en notaris, met een niet eenvoudig privéleven is geen sinecure, en dat begint toch wat te wegen. En belangrijk: iedereen is vervangbaar. Er staat een sterk team achter mij, zowel in de politiek als in het gemeentehuis en in de loods van de technische dienst”, aldus de burgemeester tijdens zijn speech vrijdagavond.

Lijst onthoofd

De lijst van de LVP wordt dus onthoofd. Nog een viertal andere gemeenteraadsleden zouden niet meer op de lijst staan. Twee ervan verhuizen naar een andere gemeente.

Stephan Mourisse werd actief in de gemeentepolitiek in 2000, toen hij voor het eerst op de lijst van de LVP stond. Hij werd verkozen en onmiddellijk werd hij zes jaar OCMW-voorzitter. Na de verkiezingen van 2006 werd hij eerste schepen onder burgemeester Willy Mostaert voor de lokale partij LVP.

Door een politiek akkoord, een afspraak na de verkiezingen, volgde hij begin 2010 na drie jaar, halverwege de bestuursperiode, Mostaert op als burgemeester. Bij de federale verkiezingen van 2010 stond hij als opvolger op de lijst van Open VLD, de partij waarvan hij zich enkele jaren geleden distantieerde.