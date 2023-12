Burgemeester sneert naar Provincie over Beekstraat: “Bijzonder wrang gevoel”

In de meerjarenplanaanpassing wordt 510.000 euro voorzien voor het herstellen van de Beekstraat. Volgens burgemeester Dominique Cool (N-VA) moet de Provincie echter eerst de problemen met de Broenbeek oplossen. “Maar sinds de coalitiewissel krijgen wij een middelvinger van de Provincie en zeggen ze dat het hun probleem niet is”, aldus de burgemeester.

Het was Leen Louwagie (CD&V) die opmerkte dat de 510.000 euro in de meerjarenplanaanpassing veel te weinig zal zijn om de Beekstraat te herstellen. “Er zal binnenkort een studiebureau worden aangesteld en dan zien we wel”, reageerde schepen van Openbare Werken Jean-Marie Callewaert (Vooruit). “In de toekomst kunnen er altijd aanpassingen gebeuren van het budget. Er zijn ideeën rond die weg, we gaan zien wat er uitkomt.”

Coalitiewissel

Nadat CD&V bleef hameren op het beperkte budget voor de Beekstraat, kwam ook de burgemeester tussen. “Over de Beekstraat moet de CD&V-fractie niet te hoog van de toren roepen. Normaal moet je eerst de problemen met de Broenbeek oplossen. Dat waren jullie met de deputatie overeengekomen. Sinds de coalitiewissel krijgen wij echter een middelvinger van de Provincie en zeggen ze: herstel die weg en als die terug kapot gaat door de beek, dan is dat ons probleem niet. Volgens hen heeft die beek daar niets mee te maken. Wij hebben daar grote vraagtekens bij en een bijzonder wrang gevoel.”

Wegverzakkingen

Lieven Vanbelleghem (CD&V) bevestigde dat de gedeputeerde samen met hem de beek bezocht heeft toen hij nog burgemeester was. “Er werden daar geen beloftes gemaakt, maar dat ging meegenomen worden in het onderzoek”, aldus Lieven Vanbelleghem. “Tegen dat er uitspraak was in het onderzoek zaten we al in de oppositie. In die zin denk ik niet dat je met de vinger moet wijzen naar ons. Uit het onderzoek blijkt immers dat de weg niet alleen slecht is waar de beek ernaast stroomt, maar dat er bepaalde plaatsen even slecht zijn waar de beek niet loopt. Daardoor wordt in twijfel getrokken of de beek de reden is voor de wegverzakkingen. Het kan ook dat het land ernaast te hoog ligt waardoor de onderwaterstroom een probleem geeft. Wat wij toen voorgesteld hebben is om de weg te verleggen naar de andere kant van de elektriciteitspalen, een stuk verder van de beek. Dan krijg je ook een zone waar je mooie natuur kan creëren om in te wandelen.” (TOGH)